Épphogy átadták a Lánchidat, máris itt az első konfliktus

18 hónappal a lezárást követően ismét megnyílt a forgalom számára a Lánchíd. Ahogy már korábban is megírtuk a hidat elsőkörben csak az autóbuszok, a taxisok, a biciklisek és a segédmotoros kerékpárral közlekedők vehetik igénybe. Az átadást követően szinte azonnal vitahelyzet alakult ki, a Magyar Autóklub közleményt adott ki, és az Index információ szerint az is elképzelhető, hogy 6 milliárd forintnyi támogatástól eshet el a főváros.

Karácsony Gergely a közösségi oldalán jelentette be, hogy a fővárosiak újra szabadon használhatják a Lánchidat. Igaz, a gyalogosok csak jövő ősztől csodálhatják a hídról eléjük táruló panorámát, hiszen a járdák felújítása továbbra is tart. Nem csak a gyalogosoknak kell kerülniük, ahogy az már minden bizonnyal a legtöbbek számára ismert tény, egyelőre autókkal is tilos felhajtani a hídra. A végleges forgalmi rendet 2023 nyarán hirdeti meg a BKK ekkor derül majd ki, hogy szabad utat kapnak-e az autósok.

Az eseményeket a Magyar Autóklub sem hagyta szó nélkül. A következő közlemény jelent meg az MTI-n: A Főváros a mai nappal ideiglenesen megnyitja a Lánchidat a buszok, a taxik és a kerékpárosok számára. A klímacélok megvalósítását a Magyar Autóklub támogatja, azonban a Lánchíd funkcióváltásának ügyében a lehetőségek alaposabb átgondolását, és valós szakmai és társadalmi vitát tart szükségesnek. A vita tétje az autósok kitiltása a Lánchídról.

Elengedhetetlen a forgalmi igényekkel arányos forgalomtechnikai, illetve alternatív megoldások vizsgálata. A közúti kapacitások megnyirbálásának hatására, új alternatív útvonalak, illetve szolgáltatások nélkül a kerülő utakon megnő a forgalom és növekszik a környezet szennyezése, ami nem szolgálja a klímavédelmi célok megvalósítását. Karácsony Gergely Főpolgármester nem hirdette meg az autósok kitiltását a Lánchídról, ugyanakkor a BKK oldalán megjelent javaslat már ezt célozza.

A Főváros határozott ígérete alapján bízunk benne, hogy a végleges döntésre tartalmas és valós szakmai vitát követően, 2023 első felében, jó kompromisszumok alapján kerül sor. A Lánchídtól északra hídkapcsolati hiány van, ezt a hálózati hiányt a Lánchíd kiiktatása csak tovább mélyítené. Egy korábbi tanulmányban leírtakkal egyezően feltesszük a kérdést: "Vajon megengedheti-e magának Budapest, hogy a szívében majd 3 km hosszon a Dunán ne lehessen személyautóval átkelni?" Szakmai álláspontunkat a Magyar Autóklub honlapján közzétettük és a Főpolgármester úrnak közvetlenül is megküldtük.

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy az Index értesülései szerint a Magyar Kormány korábban egy 6 milliárd forintról szóló megállapodást kötött a fővárossal, a kifizetést azonban szigorú feltételekhez kötötte. Az egyik kikötés szerint a főváros az autós forgalmat nem korlátozhatja a felújítás időszakánál tovább. A jelenlegi fejleményke szerint tehát elképzelhető, hogy a főváros elesik a 6 milliárd forintos támogatástól.

Címlapkép: Getty Images