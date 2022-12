Német ingatlanfejlesztő cégben szerzett többségi tulajdont a Wing

A Wing ingatlanfejlesztő és a Griffin Capital Partners (Griffin), lengyelországi befektetési és vagyonkezelő megállapodást írt alá arról, hogy közösen 60%-os részesedést vásárolnak a Bauwert AG (Bauwert) vállalatban. A két cég közötti szerződés szerint a Wing 90%-os tulajdonjoggal rendelkezik a Bauwert-részesedést megszerző vállalatban, míg a Griffin 10%-ot tudhat magának. A Bauwert Németország egyik legelismertebb lakó- és kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó ingatlanfejlesztő cége. A tranzakció újabb fontos mérföldkő a Wing nemzetközi terjeszkedési stratégiájában, melynek célja, hogy az európai ingatlanpiac vezető szereplőjévé váljon - áll a közleményükben.

1983-as alapítása óta a Bauwert több, mint 330 ingatlanfejlesztési projektet adott át, összesen 2 millió négyzetméter megépítését is meghaladva. Lakó és kereskedelmi épületeinek több, mint 70%-a Berlinben valósult meg, a vállalat eddigi fejlesztési volumene pedig meghaladja a 4,5 milliárd eurót. A Bauwert jelenleg folyamatban lévő projektjeinek értéke meghaladja a 2,5 milliárd eurót, melyek Berlinben és a német főváros agglomerációjában, elsőrangú városi helyszíneken, illetve dinamikusan fejlődő elővárosi területeken találhatóak.

A társaság részvényeinek 40%-át továbbra is a Bauwert korábbi tulajdonosainak birtokában marad, akik a tranzakciót követően is ellátják a vállalat irányítását, felelnek a folyamatban lévő, összesen több mint 550 000 négyzetméternyi fejlesztés megvalósításáért és a jövőbeni projektek előkészítéséért. A tranzakció lezárásához szükséges a lengyel és a német verseny- és fogyasztóvédelmi hivatal jóváhagyása. Az adásvétel lezárása 2023 elején várható.

A Wing Csoport a közép-európai ingatlanpiac egyik jelentős ingatlanfejlesztője és -befektetője, meghatározó jelenléttel Magyarországon és Lengyelországban. 2019-ben a Wing és a Griffin korábban, a mostanihoz hasonló felállásban már sikeresen működött együtt a Varsói Értéktőzsdén jegyzett piacvezető lengyel ingatlanfejlesztő, az Echo Investment 66%-os részesedésének megszerzésekor. Ezt a partnerséget a két cég most tovább erősíti a német ingatlanpiacon történő közös megjelenéssel.

„Németország egyik legjelentősebb ingatlanfejlesztőjében történő többségi részesedésszerzés fontos mérföldkő a Wing életében. Már eddig is meghatározó jelenléttel bírtunk a kelet-közép- európai ingatlanpiacon, a Bauwert-be történő befektetés révén pedig immáron Németországban is jelentős szereplővé lépünk elő. Így tovább erősítjük cégcsoportunk pozícióját és újabb lépést teszünk nemzetközi terjeszkedési stratégiánkban, aminek célja, hogy az egyik vezető európai ingatlanfejlesztő vállalattá váljunk. A tény, hogy egy ilyen léptékű tranzakciót tudunk lebonyolítani a nemzetközi piacon azt jelzi, hogy magyar vállalatként is fel tudjuk venni a versenyt a globális versenytársakkal.” - nyilatkozta Noah Steinberg, a Wing Zrt. elnök-vezérigazgatója.

„Új partnereink osztják a hosszú távú befektetési stratégiáról vallott nézeteinket, amelyet a Bauwertben folytatni fogunk. Szilárdan hiszünk abban, hogy a Wing és a Griffin nagyszerű partnereink lesznek, így a növekedésre összpontosítva közösen profitálhatunk az együttműködésünkből” – közölte Dr. Jürgen Leibfried, a Bauwert társtulajdonosa és ügyvezető partnere.

„Stratégiai befektetőt kerestünk, aki csatlakozna hozzánk a vállalat továbbfejlesztésében. Kihívást jelentett azonban olyan, hasonló értékrendű partnert találni, aki egyaránt rendelkezik gyakorlati tapasztalattal és az ingatlanpiac átfogó ismeretével is. Meggyőződésem, hogy ez egy kiváló, hosszú távú partnerkapcsolat kezdete” – tette hozzá Michael Staudinger, a Bauwert társtulajdonosa és ügyvezető partnere.

„A Bauwert az egyik vezető, Berlinre összpontosító fejlesztő cég, amelynek kiváló és széles körben elismert menedzsment-csapatát évek óta ismerjük. A németországi terjeszkedés már egy ideje szerepelt a terveink között. Fontos része a nemzetközi stratégiánknak, ezért nagyon örülünk, hogy olyan nagyra becsült partnerekkel valósul meg, mint a WING és a Bauwert” – mondta el Nebil Senman, a Griffin ügyvezető partnere.

„A Lengyelországban megvalósult sikeres együttműködésünket követően várakozással tekintünk a Wing-gel közös partnerkapcsolatunk új fejezetére Németországban, ami véleményünk szerint idővel az egyik legellenállóbb piacnak fog bizonyulni az ingatlanszektorban. – fűzte hozzá Maciej Dyjas, a Griffin ügyvezető partnere.

A folyamathoz kapcsoló tanácsadást a Bauwert számára a CMS és a PWC, a WING és a Griffin számára pedig a Greenberg Traurig, az EY és a CBRE biztosította.

Címlapkép: Alexander Haas/Wing