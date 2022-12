Milyen új lakást veszünk a válság közepén? - Ezek a legkelendőbb budapesti otthonok

Hiába került 2022 novemberében egy átlagos budapesti új építésű lakás 97,4 millió forintba, még mindig kitartott a vásárlók lendülete, igaz már vagy 50 új lakással kevesebb kelt el 2022 őszén, mint egy negyedévvel korábban. Mutatjuk, hogy hol, és milyen lakásokra volt kereslet még egy ilyen válságos időszakban is.

Egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk a legfrissebb budapesti újlakás-piac átlagárairól a Budapesti Lakáspiaci Riport adatai alapján. Arról azonban még nem, hogy milyen lakások tudták felkelteni a vásárlók érdeklődését a sok változást és nehézséget hozó 2022-es év végén.

Összesen 1070 darab új lakás kelt el 2022 őszén,

amit nevezhetünk stagnálásnak vagy enyhe csökkenésnek, ugyanis csupán 50 darabbal kevesebb, mint az előző negyedévi érték.

A vásárlások egy olyan piacon történtek, ahol:

az átlagos négyzetméterár 1,421 millió forint, vagyis 5%-kal több mint 2022 nyarán.

egy átlagos budapesti új építésű lakás 97,4 millió forintba került.

éves szinten a drágulás továbbra is infláció feletti, 29,7 százalékos volt, (de ez már éves és negyedéves szinten is csökkenést mutat)

Az új kínálat segítette a vásárlásokat

Ahhoz, hogy az adásvételek száma fent tudjon maradni, új kínálatra is szükség volt. A Budapesti Lakáspiaci Riport adatai alapján az látszik, hogy az értékesítés egyértelműen lelassult a már régebb óta piacon lévő projektek körében. (A 2022. végi átadással tervezett új lakásokból még körülbelül 750 szabad van Budapesten, ami a 10%-a az összes év végén kifutó lakásnak.) Viszont nagyot lendített az eladási statisztikákon, hogy szeptember óta több mint 2600 lakás értékesítése kezdődött el új építésű projektekben, ami nagy ugrás az előző két negyedév 1000 körüli számához képest. Legutóbb ennyi új építésű ingatlan értékesítése 2019 és 2021 második negyedéveiben indult el.

További érdekesség, hogy az új kínálatban a nagyobb lakásszámú projektek még sosem képviseltek akkora súlyt, mint most. Az indított projektek átlagos nagysága meghaladta a 80 lakást. Ez arra utal, hogy már csak a nagyobb fejlesztők mernek, vagy akarnak játékban maradni a nehezebb időszakban. A nagyobb fejlesztők közül a Cordia, Metrodom, LIVING, Bayer Property, Polat, iDOM is aktív volt, akár régebbi fejlesztéseik új ütemeinek (Park West III, Sasad Resort Sunrise), vagy teljesen új, több ütemes projektjeik (Metrodom Green, Cordia Woodland) indításával. A meghatározó piaci szereplők tehát a kedvezmény áfa-határidő kitolása után is mennek előre, és bíznak abban, hogy lesz vevője az épített lakásaiknak a következő évek során.

A IX. kerület volt a nyerő

Egyetlen kerület kivételével mindenhol csökkent az értékesítések száma. A mindig népszerű, illetve nagy kínálatot adó XIII. kerület továbbra is megtartotta a legtöbb eladást: a lakások 30 százalékát XIII. kerületi projektben adták el a fejlesztők, de ez már minimális csökkenést jelent a nyári értékhez képest. Leginkább Külső-Pesten és a XI. kerületben volt visszaesés, ahol 27 és 38 százalékkal kevesebb lakást adtak el, mint az előző negyedévben.

Több lakást vettek viszont a IX. kerületben, amihez az is hozzájárult, hogy több új projekt értékesítése is elkezdődött, a City Pearl II. üteme és a Metrodom Green I. is kiugró eladásokkal startolt, ami hozzájárult ahhoz, hogy

minden 5. lakást Ferencvárosban értékesítettek.

Bár még mindig a két szobás lakások a legnépszerűbbek a vásárlók körében, az ősszel 12 százalékkal kevesebb ilyen ingatlant értékesítettek a fejlesztők, mint nyáron. Nőttek viszont a garzonok (+13%) és a három szobás lakások (+4%) eladási mutatói, míg a négy vagy több szobás lakásoké visszaesett (-9%).

Összességében az idei év során az eladott budapesti új lakások 47%-a volt kétszobás és 26%-a háromszobás. Vélhetően a magas árak és kamatlábak miatt nőtt a kisebb lakások részaránya a tavalyi évhez viszonyítva.

Mire számíthatunk ezután?

Valószínűsíthető, hogy a 2022-es után a 2023-as év sem lesz kiugró az új lakások értékesítési számát illetően. Idén mintegy 6200 új építésű lakást vásároltak meg Budapesten, ami 15-20 százalékkal alacsonyabb, mint a tavalyi évben. Ez a csökkentő trend még a következő évben is kitarthat, a finanszírozási lehetőségek és a gazdasági körülmények romlása, valamint a magas árszintek miatt egyre szűkebb réteg engedheti meg magának a jövőben, hogy új építésű ingatlant vásároljon.

Van viszont sok még folyamatban lévő fejlesztés, így 2023 végén egy nagyobb átadási hullámot lehet majd látni. Ekkor 2530 lakás átadását tervezik, ezeknek a lakásoknak több mint a harmada még mindig eladó. 2024-ben 4600, ennél is később 1360 lakás átadása várható jelen állás szerint. Ezekben a projektben az otthonok több mint fele még megvásárolható.

