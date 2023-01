Az év utolsó hónapjában is fontos változások történtek a hazai ingatlanpiacon

Portfolio 2023. január 01. 08:20

A december sem telt eseménytelenül a hazai ingatlanpiac személyi változásait tekintve. Több nagy ügynökségnél is történtek személyi változások. A CBRE, a Cushman & Wakefield, az ESTON és a Colliers is az érintettek között van, de például az AmChem Hungary és a Property Market Kft. háza táján is fontos változások zajlottak.