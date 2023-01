Az ünnepek előtt sem ment szünetre az ingatlanpiac

Korábbi, a teljes őszt vizsgáló összefoglalónkból is kiderült, hogy a bérleti tranzakciók piacára nem volt jellemző az ingatlanpiacon általánosan érzékelhető lassulás. A tél első hónapjában is sok hír érkezett bérleti ügyletekről, most a legfontosabbakat gyűjtöttük össze a havi hr híreink, illetve a kéthavonta közzétett energetikai minősítésekről szóló összefoglalók mellett.