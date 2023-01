Már nemcsak több zöld iroda, hanem zöld hotelek is lehetnek Budapesten

Nemzetközi minősítést kapott a Budapest ONE

WELL Platina minősítést kapott az Őrmezőn, álló Budapest ONE már átadott első üteme. Az irodaház Magyarországon elsőként felelt meg az International Well Building Institute (IWBI) legszigorúbb elvárásainak, amit nemzetközi szakértők helyszíni vizsgálatai is igazoltak.

A WELL Building Standard™ világszerte az emberek egészségét és közérzetét javító tereket értékeli és ismeri el, célja, hogy olyan irodaházak épüljenek, amelyek a környezetvédelem mellett az ott dolgozók egészségére, közérzetére és komfortérzetére is kedvező hatással vannak. A washingtoni székhelyű IWBI az épületeket tíz szempont alapján vizsgálja, ide tartozik a levegőellátás, a hőérzet, a bevilágítás, a közösség, a szellemi frissesség, a mozgás, a víz, a hangerő, az alapanyagok és az egészséges táplálkozás lehetősége is.

A Budapest ONE első ütemét követően hamarosan befejeződik a párhuzamosan fejlesztett második és harmadik fázishoz kapcsolódó valamennyi munkálat. Ez a két projekt 40 000 négyzetméter iroda-, valamint közel 3500 négyzetméter kereskedelmi és szolgáltató területet nyújt.

BREEAM Excellence tanúsítványt kapott a Green Court Office

A Codic Hungary számolt be a LinkedIn oldalán arról, hogy többek között az energiahatékonysági és környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően BREEAM Excellence tanúsítvánnyal ismerték el a Váci úti Green Court Office irodakomplexumot. A két épületből álló együttes összesen 20 181 négyzetméter bérbe adható területtel rendelkezik, és jelenleg nyolc nemzetközi bérlője van. A Green Court Office tervezése során szem előtt tartották a fenntarthatósági szempontokat, valamint azt is, hogy megfeleljen a közel nulla energiafelhasználású épület követelményeinek.

A BREEAM a legrégebben létrehozott környezetvédelmi értékelési módszer és minősítési rendszer az épületek számára, amely jól bevált épületértékelési kritériumokat használ, és amelynek fő kritériuma az energiafelhasználás hatékonysága.

November végén nemcsak az ingatlan minősítéséről számolhattunk be, hanem arról is, hogy a francia SCPI Affinités Pierre ingatlanbefektetési társaság képviseletében a Groupama Gan REIM 77,1 millió eurós vételáron megvásárolta az irodakomplexumot a Codic Hungary és a Pesti Házak Kft. projekttársaságtól.

Magyarországra is jön a fenntartható turizmus minősítés

2022 őszétől már magyarországi képviselete is van a több mint hatvan ország többszáz desztinációját összefogó Green Destinations nemzetközi szervezetnek, amelynek célja, hogy a világ minél több térségében alakuljon ki a gazdasági-társadalmi-környezeti fenntarthatóságot egyaránt fókuszban tartó turisztikai kínálat.

A Green Destinations szervezet jelenleg 225 minősített desztinációval dolgozik együtt, azonban a partnerei között több mint 400 desztináció szerepel a világ minden tájáról. Kizárólag a fenntartható turizmus iránt elkötelezett, felelős turisztikai szakértők, szervezetek képviselhetik vagy működtethetik a Green Destinations Certification Programot.

Az Innotime Hungary Kft. az elmúlt években - primer kutatások alapján - folyamatosan monitorozta a keresleti trendek változásait, elemezte a nemzetközi válságmenedzsment stratégiákat, ennek eredményeképpen – a konkrét vendégigények és nemzetközi sztenderdek alapján – megfogalmazta mindazokat a fejlesztési alapelveket, amelyek stratégiai szempontból megkerülhetetlenek. E stratégia középpontjában a fenntarthatóság áll, ami szlogenként számtalanszor elhangzik, viszont gyakran hiányzik mögüle az érdemi tartalom, de még inkább az a racionális üzleti megfontolás. A környezetvédelemhez nem elegendőek a kisebb beavatkozások, meg kellett találni azt a módszertant, amely a hazai viszonyokra adaptálható és a nemzetközi standardoknak, elvárásoknak is megfelel. Ezt a hazai törekvést ismerte el a Green Destinations nemzetközi tanúsító testület, amikor az Innotime Hungary Kft-vel együttműködési megállapodást kötött a fenntartható turizmushoz kapcsolódó programjainak magyarországi képviseletére.

