2023 az albérletek éve lehet

Az általános európai tendencia, miszerint egyre nehezebb lakást vásárolni, különösen a pályakezdőknek, itthon is érezhető. Az elmúlt hónapokban folyamatos lassulást láttunk az ingatlanpiacon, egyre kevesebben vásárolnak és a fejlesztők is kivárnak, nem kezdenek új projektekbe. Az infláció hatására azonban jelentősen növekedhetnek a bérek, az MNB például kétszámjegyű bérnövekedést prognosztizált 2022-re és 2023-ra is. Mi várható a bérleti piacon amennyiben nem növekedik rövid távon látványosan a munkanélküliség? Mi lesz a bérleti díjakkal? Növekedni fog a lakosság körében az ingatlanbérlés népszerűsége? Ezeket a kérdéseket most az ingatlanpiac szakértőinek tettük fel.

Mit jelenthet az ingatlanpiac számára a munkanélküliség növekedése?

A Duna House elemzői szerint a munkanélküliség növekedéséből nem lehet általános következtetéseket levonni. A munkanélküliségi ráta inkább vidéken tükrözi a valós helyzetet, a tapasztatalatok szerint a fővárosban nagyobb eséllyel fordul elő, hogy hivatalos munkaviszony helyett, a bérlők egyéb, nem bejelentett jövedelemmel egészítik ki bevételeiket. A bérleti piac a pénzintézeteknél jóval rugalmasabban kezeli a bérlőjelöltek juttatásait, így racionális magyarázattal és egy bankszámlakivonat bemutatásával a nem hivatalos jövedelmeket könnyebben el tudják fogadni a tulajdonosok.

Mi lesz a bérleti díjakkal? Növekedni fog a lakosság körében az ingatlanbérlés népszerűsége?

Az infláció mértéke jelentősen befolyásolja az emberek mindennapi életét, ez igaz a bérlőkre és a tulajdonosokra is. Akinek van egy bérbeadó ingatlana, amit örökölt, vagy korábban vásárolt, de időközben elveszíti az állását, akkor a bérleti díj lesz az egyetlen bevétele. A tulajdonosok életkörülményei is változhatnak, így kénytelenek lesznek érvényesíteni az inflációt és belekalkulálni a bérleti díjakba, nyilatkoztak a Duna House szakemberei.

A gazdasági bizonytalanság és a növekvő hitelkamatok miatt többen elhalasztják az ingatlanvásárlást, inkább kivárnak és átmenetileg a bérleti piacon oldják meg a lakhatásukat, ennek következtében a már most megnövekedett az albérletet keresők száma. A kereslet növekedésével a bérbeadók újra előnyös helyzetbe kerülnek, így könnyedén érvényesíteni tudják az infláció mértékén felül a plusz 5%-os bérletidíj-emelést is. A Duna House szakértőinek tapasztalata szerint a bérlők az idei év során jelentkező 25-30%-os emelést is elfogadták és számítanak a szerződés lejártakor történő további áremelésre is.

Meddig emelkedhetnek az árak?

A bérlők elfogadták, hogy a tulajdonosok egy része már euróban kéri az albérleti díjat, esetükben várhatóan csekélyebb mértékben emelkednek majd a bérleti díjak a jövő évben, mint azoknál a lakásoknál, ahol forint alapú az elszámolás. Van, aki nem engedheti meg magának a vásárlást és van, aki inkább kivár a hitelkamatok és az ingatlanárak csökkenéséig. Ez automatikusan magával húzná a bérleti piacon megjelenő árakat is, azonban várhatóan a bérleti díjak csökkenése helyett nyílni fog az olló, vélhetően addig emelkednek majd az árak, amíg el nem érik a megdrágult hitelek havi törlesztőinek árszintjét.

A kereskedelmi ingatlanok esetében szerződésben van foglalva az inflációval való indexálás, ez működhet a magánemberek között is?

A kereskedelmi ingatlanok esetében általában csak az inflációnál számolnak, de a magánemberek közötti bérbeadás során hosszabb távra szóló (3-4 év) szerződéskötés esetén az infláción felül még 5%-os áremelést is belefoglalnak a szerződésbe.

Bizonytalan jövő

A Duna House szakemberei részletes és tapasztalatokon alapuló előrejelzéseket adtak, az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy vannak olyan szakértők akik szerint nem lehet megbízhatóan prognosztizálni a jövő évi változásokat. A 2022-es év is számos meglepetést rejtegetett, és az újévben is számos, előre kiszámíthatatlan tényező határozhatja meg a hazai bérleti piacot. Ami biztos, a közelmúltban megjelent ingatlanpiaci tendenciák december 31. után is éreztetni fogják hatásukat, így érdemes szemmel tartani a bérleti piacokat is.

Címlapkép: Getty Images