A befektetők tarthatják életben 2023-ban a lakáspiacot

A hazai ingatlanpiacon a 2022-es tranzakciós adatok alapján változó intenzitású, mégis jelentős volt a befektetési céllal vásárlók aktivitása, akik június kivételével minden hónapban a vevők több mint 40%-át tették ki, de a januári és decemberi 54%-os csúcsot is felül tudták múlni októberben, amikor 55%-os abszolút többségben voltak a budapesti ingatlanpiacon. A fővárosi ingatlanbefektetők átlagosan közel 53 millió forint értékű lakásokat vásároltak Budapesten, amelyeknek mérete átlagosan 66 négyzetméter volt a Duna House statisztikái alapján. A bizonytalan gazdasági helyzet miatt a befektetői jelentét szerepe várhatóan az idei évben sem lesz elhanyagolható.

Az elmúlt három év budapesti tranzakciói során, a Duna House ügyfeleivel készült felmérés szerint az ingatlanpiac legutóbbi csúcsidőszakában, 2019-ben voltak a legnagyobb súllyal jelen a piacon a befektetési céllal vásárlók. Arányuk a pandémia megjelenésének évében 10 százalékponttal, 30%-ra esett vissza a koronavírus okozta változások következtében. A magyar befektetők is megfontoltabban vásároltak, és a külföldi befektetői jelenlét is elmaradt a korábbi évek mértékétől.

„A fővárosi befektetők körében 2021 vége óta érezhető újra a kiemelkedő aktivitás. A 2022-es év eleji szárnyalást követően fokozatosan csökkeni kezdtek a tranzakciószámok, a rezsicsökkentés bejelentése átalakította a keresletet, a befektetői jelenlét pedig hullámzóan alakult. Tapasztalataink alapján a befektetési céllal vásárlókra jellemző, hogy racionálisabban hozzák meg döntéseiket, mint az élethelyzetük miatt kényszerűségből költözők, így a piac számára pozitív prognózist vetít elő, hogy a befektetői arány 2021-hez képest 10 százalékponttal, 27%-ra emelkedett országosan. A befektetői jelenlét növekedése mutatja, hogy az emelkedő kamatkörnyezet és a negatív tendenciák ellenére még mindig erős a bizalom az ingatlanok iránt.” – mondta el Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

A legcsekélyebb befektetői aktivitást (38%) júniusban tapasztalták az ingatlanközvetítő hálózat kollégái a fővárosban, ugyanakkor idén októberben a befektetői arány átlépte a 2019-es és a 2022-es januári és év végi 54%-os csúcsot, 55%-os többségben voltak a budapesti tranzakciók között a befektetői céllal történő vásárlások.



„A fővárosi ingatlanpiac átalakulását és a befektetői aktivitás erősödését a kerületek iránti érdeklődés és a preferált lakásméret is jól mutatja. Átvette az uralmat Budapest felett a belváros. A VII. és VI. kerületben a 40-60, valamint a 20-40 négyzetméter közötti alapterületű kislakások voltak a legkelendőbbek az elmúlt hónapok adatai alapján.” – folytatta a szakértő. A vidéki ingatlanpiaci befektetők súlya nem annyira jelentős, átlagosan 25-33% között mozgott 2022-ben. Aki vidéki ingatlanba fektette a pénzét, átlagosan 27,4 millió forintért, 67 négyzetméter körüli lakást vagy házat kapott.

Fontos megjegyezni, hogy 2021-hez képest már 2022-ben is jelentősen - mintegy 25 ezerrel - kevesebb adásvétel történt az országban és 2023-ban ez a csökkenés tovább folytatódhat. A befektetők arányának a növekedése tehát nem feltétlenül jelent számbeli növekedést is, mindössze arra utal, hogy főként a saját célra, sok esetben hitellel vásárlók tűntek el a piacról, miközben a befektetői aktivitás továbbra is stabil.

