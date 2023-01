Bajban a globális ingatlanpiac? - Mélyrepülésben a nyugati lakásárak

Rendszeres olvasóink számára minden bizonnyal nem mondunk nagy újdonságot azzal, hogy az elmúlt hónapokban jelentős lassulást figyelhettünk meg az ingatlanpiacokon. Magyarországon egyelőre nem tapasztalhattunk számottevő áresést, a tranzakciók száma azonban drasztikusan csökkent, és az alku lehetősége is egyre nagyobb szerepet kap. A hazai tendenciákhoz hasonlóan nemzetközi viszonylatban is jelentős változások történtek 2022-ben. Korábban beszámoltunk róla, hogy Svédországban és Kanadában is csökkenni kezdtek az ingatlanárak, a Guardian cikke alapján ehhez a listához csatlakozott most az Egyesült Királyság is, és Egyesült Államokból is baljós hírek érkeznek.