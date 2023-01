Aranyszínű metrómegálló a belvárosban - Képeken a megújult Ferenciek tere

Az M3 vonal újabb két belvárosi állomása kapcsolódik be a metróforgalomba hamarosan. Ahogy korábban írtuk , a tavaszi tervek helyett már 2023 januárjában átadják a Deák Ferenc tér és a Ferenciek tere metrómegállókat. Ezúttal a BKV képein mutatjuk meg, hogy fognak kinézni a megújult állomások.

Az újragondolt Ferenciek tere állomás aluljárószintjén a több mint negyven év alatt már megszokott narancssárga szín őrzi a múlt emlékét, a mozgólépcsőn leérve azonban egy teljesen új látványvilággal találkozhatunk. A tervezők a felszínen lévő városi térnek nevet adó ferences rendre utalva választottak színeket és grafikai motívumot a peronszinten. A visszafogott barna és az arany kontrasztja határozza meg az arculatot.

A Deák Ferenc tér az M3 metróvonal legforgalmasabb állomása, ami egyben fontos közlekedési csomópont. Az itteni színvilágot a felújítás után is a kék jellemzi, de a megálló új formai elemeket kapott. Az alábbi galériában ez is megtekinthető.

Az M3 metróvonal minden megújult állomása akadálymentesen elérhető, a Deák Ferenc téren egy nagy kapacitású hagyományos lift-, a Ferenciek terén pedig ferdepályás felvonó épült. A két állomáson november végén kezdődtek el a műszaki átadás-átvételi eljárások és azt követően a próbaüzemi tesztek is elindultak. Amennyiben minden teszt és próba sikeres, és az illetékes hatóságok is engedélyt adnak a forgalom indítására, akkor január közepén két megújult állomás kapcsolódik be a metróközlekedésbe az M3 vonalán.

Címlapkép forrása: BKV / m3felujitas.hu