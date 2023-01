Satuféket nyomott az európai ingatlanpiac

Több alkalommal adtunk már hírt egyes európai országok lakáspiacáról, a friss adatok alapján azonban kijelenthetjük, hogy lakáspiaci lassulás nem egyedi eset, szinte az egész Európai Unióra jellemző. Fontos kiemelni, hogy a jelenlegi adatok alapján egy-két állam kivételével nem várható drasztikus lakásárcsökkenés a közeljövőben, de ha a jelenlegi tendencia nem változik könnyen befagyhatnak az lakóingatlanárak.

A fenti ábra nem is feltétlenül lenne vészjósló, hiszen a növekedés visszaesését akár a Covid után szárnyaló ingatlanpiac korrekciójának is be lehetne tudni. Igazán aggasztó helyzetbe csupán akkor kerülne az európai piac, ha a növekedés csökkenése tartósan velünk maradna. Márpedig vannak erre utaló jelek.

Ahogy az Egyesült Államokból, Kanadából és az Egyesült Királyságból, úgy Svédországból is egyre vészjóslóbb hírek érkeznek. A bizonytalan gazdasági helyzet és az elszálló kamatok megtették hatásukat, szinte minden elemző drasztikus áresésre számít a skandináv államban, a legtöbben további 20 százalék körüli esést prognosztizálnak.

Nem csak a svédek állnak rosszul, az alábbi táblázatban az EU országainak lakásár-növekedés változása látható 2022 második negyedévéhez képest. Fontos kiemelni, hogy a piac ciklikussága befolyásolhatja az alábbi adatokat, ilyen, kiugróan alacsony számokat azonban nagyon ritkán látni lakásár statisztikákban.

Címlapkép: Getty Images