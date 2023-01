Ezt csináld 2023-ban, ha szép otthont, kertet szeretnél

Melyik hónapban milyen lakáskarbantartási és kertgondozási munkát érdemes végezni, hogy minden jól mutasson? A Praktiker barkácsáruház szakértői éves karbantartási tippeket és részletes menetrendet állítottak össze, amelyből megtudhatjuk a részleteket.

Január-február

A tél utolsó hónapjaiban már nagyon várjuk a jó idő megérkezését, de még sok időt töltünk a lakásban, ezért ez nagyszerű alkalom a közös tervezésre. Gondoljuk át, ebben az évben mit szeretnénk megújítani a lakásunkban, és ennek megfelelően készítsünk éves menetrendet. Ne feledjük, hogy a jó eredményhez gondos tervezésre van szükség. Ha van kertünk, az ezzel kapcsolatos teendőket is gondoljuk át: készítsünk ültetési tervet, ennek megfelelően kezdjük meg a szükséges eszközök, magvak beszerzését. Februártól már készülhetünk a kert ébredésére: elkezdhetjük a gyümölcsfák, díszönvények és örökzöldek metszését, melegebb napokon pedig a lemosó permetezéseket, a fásszárú növények és rózsa ültetését.

Március-június

A tavasz a megújulás, a nagytakarítás időszaka, így érdemes néhány felújítási, karbantartási munkát is erre az időszakra időzíteni. A száradás elősegítése és a szellőztetés miatt a parketta csiszolásához, lakkozásához jó időre van szükség, a május-június közötti időszak ezért megfelelő lehet. A festési és tapétázási szezon korán kezdődik, és hosszúra nyúlik a tapasztalatok szerint: március végétől október közepéig tart. Ideálisnak azonban a májust és az augusztus-szeptembert lehet mondani, ugyanis jó idő kell hozzá főként a festék száradása miatt.

Márciustól felpörögnek az átépítések, felújítások, burkolások. A terasz, erkély burkolásához, kültéri falburkoláshoz a 10-30 Celsius-fok közötti hőmérséklet a legoptimálisabb, így célszerű tavaszra vagy őszre időzíteni.

Kerti teendőink is elkezdenek sokasodni: a jó idő beköszöntével megkezdhetjük a kerítésfestést, kültéri bútorok felújítását. Fontos, hogy időben kezdjük meg a talajelőkészítést, lazítást, gereblyézést, valamint a lemosó permetezést. Akad dolgunk az ültetéssel is: jöhet a gyümölcsfák, díszcserjék, évelők ültetése, a korai zöldségfélék vetése szabadföldbe (retek, tépősaláta, hagyma, korai karalábé), a fűszernövények és egynyári, valamint balkonnövények vetése. Idejében érdemes ellenőrizni a grillsütő és kapcsolódó eszközök állapotát, a gyerekes családoknál pedig előkerülhet a trambulin, és nyár elejéhez érkezve készülhetünk a medenceprojektre is.

Július-augusztus

Noha a falfestés szezonja tavasszal kezdődik, sokan megvárják vele a szabadságolások idejét és akkor vágnak bele az alapos előkészületet igénylő munkába. Miközben a falfestéshez a nyári hőség nem éppen ideális, a faljavításhoz, képek felfúrásához megfelelő lehet ez az időszak, hiszen feltehetően kevesebb szomszédot zavarunk ilyenkor a zajjal.

Építőipar 2023 Március 30-án megnyitja kapuit az Építőipar 2023 konferencia. Részletekért kattints!

A nyári kánikulában fontos a lakás hűvösen tartása, a rendszeres szellőztetés. Legkésőbb nyár elején ellenőrizzük a redőnyök állapotát, ha szükséges, végezzük el a szükséges felújítási munkákat. Noha a kánikulában nem ez az első gondolatunk, a cég szakértője szerint fontos tapasztalat, hogy érdemes ilyenkor elvégeztetni a fűtési rendszer éves karbantartását, mert szeptembertől már nehezebb lesz elérni a szakembereket.

A kertben az intenzív öntözés a felmelegedés miatt nagyon fontos, és figyeljünk a növények folyamatos tápanyagutánpótlására is. Akinek van lehetősége kisebb vagy nagyobb medencével hűsíteni magát, a víztisztításra, megfelelő pH értékre figyeljen rendszeresen.

Szeptember-október

Noha a fürdőszoba ráncfelvarrását bármikor elvégezhetjük, a kisebb munkákat érdemes lehet ősszel elkezdni, a szabadságokról visszaérkezve. A felszerelés és bútor cseréjét magunk is megoldhatjuk, de a komolyabb felújítás szakembert igényel, és fontos a sorrend. A vízvezetékek és szerelvények kiépítése, kádak és zuhanytálcák beállítása és szerelvényezése a hidegburkolás előtt, míg a szekrények, tükrök, fürdőszobai kiegészítők rögzítése a hidegburkolás után történik. A karbantartási munkálatokat (szifontisztítás, vízkőtlenítés) viszont rendszeresen, akár havonta végezzük el, mert elhanyagolásuk gondot okozhat. A csöpögő csap megjavításához a legtöbb esetben elegendő egy alapos vízkőtlenítés és a tömítőgyűrűk cseréje.

Még a nagy hidegek beköszönte előtt érdemes átnézni a szigeteléseket, beszerezni a szükséges eszközöket. A rezsiszámlán már az is meglátszik, ha ablakszigetelő fóliával, hőtükrös fóliával, ablaktömítő szalaggal támogatjuk a szigetelést. Jelentős megtakarítást otthonunk teljes kültéri szigetelésével (EPS, XPS, kőzet-, üveg- és ásványi gyapot) érhetünk el. Ennek pozitív hatásait nemcsak télen, hanem a nyári kánikulában is élvezhetjük.

A kertben használjuk ki minél tovább a jó időt, de időben kezdjük meg a téli előkészületeket, a metszést és a növények fagyvédelmét.

November-december

Az ünnepi időszak előtt érdemes ellenőrizni az otthoni szerszámkészletet: ha esetleg úgy látjuk, hiányzik valami, abból még nagyszerű karácsonyi ajándék is lehet. Ha van rá megfelelő helyünk, ilyenkor elvégezhetjük a kisebb-nagyobb bútorjavításokat, sőt, a fugák, láblécek javítására, újraillesztésére is megfelelő időszak lehet a karácsonyt megelőző ünnepi ráncfelvarrás.

Címlapkép forrása: Getty Images