Ezzel a megoldással az üzemeltetési költség 20-30 százaléka megtakarítható

Az ingatlanfejlesztés egyik fontos elemeként évek óta figyelemmel kísérjük az épület információs modellezés (Building Information Modeling – BIM) fejlődését, amely során digitálisan rendszerezik és szimulálják a tervezési és építési folyamatokat. A technológiát egy jó ideje a gyakorlatban is teszteli a magyar piac, melynek előnyeit, a hazai tapasztalatokat és a módszer szélesebb körű elterjedésének feltételeit most a Futureal-csoport kérésére a Dyer építészeti stúdió, a Paulinyi & Partners és a Puhl és Dajka Építész Iroda szakértői foglalták össze.

Egyre szélesebb körben alkalmazzák a BIM módszert a hazai építészirodák. A megkérdezett szakemberek egyetértenek abban, hogy a BIM számos olyan tervezési hibát kiküszöböl, amelyek korábban csak a kivitelezésénél derültek volna ki. A hagyományos feldolgozással készült projekteknél előfordult, hogy ugyanazon épületelemre teljesen más méretek voltak megadva az alaprajzon, a metszeten és a részletrajzokon. Balaskó Miklós, a Paulinyi & Partners projektvezetője kiemelte, hogy a BIM közös, virtuális modelljében az összes tervrajz a modell leképezésével jön létre, így a tervek mindig egységesek lesznek, kiszűrhetők az egymás útját keresztező vezetékek, illetve megtalálhatók a tartószerkezetekről hiányzó áttörések. Egy-egy ilyen probléma korábban a kiadások mellett a kivitelezési időt is jelentősen megnövelte, mivel a helyzet megoldásáig gyakran heteket állt az építkezés. Domokos Balázs, a Dyer Építészeti Stúdió vezető tervezője szerint a BIM a geometriai jellegű problémák számtalan típusának feltárásában segít, de esztétikai szempontból is jóval magasabb minőség érhető el modellalapú tervezéssel. Dajka Péter, a Puhl és Dajka Építész Iroda ügyvezetője úgy látja, a hajszálpontos BIM terveknek köszönhetően enyhült a tervezőkre nehezedő nyomás a kivitelezésnél, hiszen pontosan ellenőrizhető, hogy ki a felelős az építkezés során felmerült hibákért. A tervezési pontatlanságok kiszűrése a BIM egyik legnagyobb előnye ingatlanfejlesztői szempontból is, de a módszer átfogóbb feladatokra is felhasználható. Radványi Gábor, a Futureal főépítésze szerint a kivitelezés során olyan naprakész információkat kaphatunk a beruházás menetrendjéről, a költségekről alakulásáról, a projekt aktuális állásáról, ami korábban elképzelhetetlen volt.

A BIM már megalapozta a jövőt

A BIM-ről az egyik legelterjedtebb tévhit, hogy a számítógép végzi el a szakemberek helyett a tervezői munkát, azonban a módszer valójában egy eszköz arra, hogy az értéklánc elemeit, így többek közt a tervezést is segítse és kiszolgálja. Használatával a repetitív mérnöki tevékenységek minimalizálhatók, a változtatási igények gyorsabban és dinamikusabban kezelhetők, valamint a tervezők, mérnökök minden eddiginél gyorsabban férhetnek hozzá a lehető legpontosabb információkhoz. Szivák Béla, a Paulinyi & Partners digitális fejlesztési vezetője szerint korunk építészeti kihívásaira a BIM alkalmazása nélkül már nem lehet az elvárt sebességgel, műszaki részletességgel és megfelelő minőségben választ adni. Minden tervezőirodának elemi érdeke ismerni, fejleszteni és magára szabni ezeket a digitális eszközöket, ha a piac élvonalába szeretne kerülni vagy meg kívánja őrizni jelenlegi pozícióját.

Egy jól kalibrált, BIM-alapú rendszerrel éves szinten akár az üzemeltetési költségek 20-30%-a megtakarítható.

A beruházó ma már arra is kíváncsi, hogy mennyibe fog kerülni egy-egy épület fenntartása, a BIM-alapú, visszacsatolt szenzoros mérésekkel pedig már az épületfelügyelet is optimalizálható. A költségmegtakarítás mellett a BIM használata a beruházó nyereségének növeléséhez is hozzájárul, mivel így az optimális kiadhatóság és értékesíthetőség is előre megbecsülhető, s az ez alapján kalkulált várható hozamráta pedig nagyságrendekkel pontosabbá válik.

Zöldülő tervek

A BIM módszertannal a fejlesztők fenntarthatósági célkitűzéseihez is hozzájárulhatnak a tervezők. Dajka Péter szerint az ilyen típusú tervek használatára felkészült kivitelezőkkel az építési hulladék mennyisége jelentősen csökkenthető, ami a precíz megvalósítás mellett abból is adódik, hogy az építőanyagok mennyiségét így sokkal egyszerűbb kiszámítani. A BIM alapú kivitelezés tehát kevesebb humán és anyagi erőforrással valósítható meg. Domokos Balázs hozzátette, hogy a környezettudatos építkezésnél kiemelt szerepe van az anyaghasználat és az energiafelhasználás optimalizálásának, amit viszont legjobban a valóság minél teljesebb modellezésével lehet elérni. Ehhez pedig elengedhetetlen a BIM. Balaskó Miklós úgy véli egy épület fenntarthatósága mindenekelőtt a tudatos koncepcióalkotással biztosítható, az adatalapú tervezés során már a munka korai szakaszában szimulációkkal a beépítés kialakításakor is optimalizálható egy projekt. Ez komoly különbség a hagyományos módszerekhez képest, amikor a beruházó kifejezetten az adott projektre vonatkozó információkat először az engedélyezési terv szállításakor kapta meg.

Merre épül a jövő?

A tervezők egyetértettek, hogy a BIM további elterjedéséhez egyértelműen a megfelelő tudással rendelkező szakemberekre van szükség, vagyis az egyetemi oktatásban kellene nagy hangsúlyt fektetni az ilyen irányú képzésre. Az élenjáró szoftvergyártóknak, a beruházóknak elsősorban a szakmai kamarák támogatását kellene megnyerni, hogy a tervezőknek a mainál sokkal kedvezőbb árú képzéseket biztosítsanak, mert önerőből például egy tervezőiroda nem tudja ezt megoldani. A BIM széleskörű elterjedését az is felgyorsíthatja, ha a precizitás, valamint a minőség és a transzparencia iránti igény az állami és a megrendelői oldalon egyaránt erősödik. Emellett a központi szabályozás bevezetése is ösztönözheti a gyors felfutást, erre már több országban – például Nagy-Britanniában és Chilében – láthattunk példákat.

