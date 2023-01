Leleplezték a terveket, így fejlesztik Budapest parkjait, utcáit

Idén is folytatódnak a fővárosi zöldítések, fejlesztések: a tervek között szerepel egy újabb, Miyawaki-kiserdő telepítése, valamint nagyjából 12 ezer új tő cserjét ültetnek el és újabb komplett fasorok újulnak majd meg Budapesten - közölte a Budapesti Közművek (BKM) keretein belül önálló tevékenységet folytató Főkert Kertészeti Divízió kedden az MTI-vel.

Közleményük szerint idén folytatódnak a munkálatok a közösségi költségvetés nyertes pályázataival kapcsolatban is: megújul a Szent István park kisparkjának északi része, növénykazettáktól lesz zöldebb a Mester utca; padokkal, piknikasztalokkal lesz gazdagabb a Rákoscsabai- és a Pesterzsébeti-erdő.

A megújuló fasorok között az egyik legnagyobb léptékű a kispesti Ady Endre úti fasor lesz - írták. A BKM tájékoztatása szerint a Miyawaki koncepció egy olyan erdőtelepítési forma, amely a facsemeték természetes versengésén alapszik. A 2021-ben elhunyt, kiváló japán növényökológus, Miyawaki Akira fejlesztette ki ezt a módszert.

A múlt évről beszámolva arról írtak, hogy a Főkert munkatársai 6 millió négyzetméter zöldfelületet kezelnek Budapesten, ezeken tavaly, saját telepen termesztett 145 ezer tő egynyári, 120 ezer tő kétnyári és 30 ezer tő évelő virágot ültettek el. Emellett további 13 ezer cserjét és örökzöldet is kihelyeztek a budapesti közparkokba, zöldterületekre.

A főváros parkjaiba és fasoraiba 1520 koros, iskolázott fa került ki, megújult az Andrássy úti és a Fiumei úti fasor, továbbá a Szilágyi Erzsébet fasor; 14 500 erdészeti facsemete elültetésével tovább nőtt Budapest erdeinek ökológiai értéke. Két új, forgalmasabb helyen is gyorsan növő Miyawaki-minierdő létesítésével a Főkert hozzájárult a város további zöldítéséhez: az Andor utcában és a Zsigmond téren alakítottak ki erdészeti csemeték elültetésével kis erdőfoltokat - olvasható a közleményben.

Egy teljesen új szakmai-városfejlesztési koncepció alapján 2022-ben készült el a 7 hektáros Pünkösdfürdő park, ahol több mint 600 fát, 6000 cserjét és 10 ezernél is több évelőt ültettek el. Sportpályák, játszótér, piknikterület, fitneszeszközök, és egy városi gyümölcsös is része a komplex szabadidős-rekreációs létesítménynek. A Főkert a parkot idén a lakossági visszajelzések alapján teszi majd még vonzóbbá és élménydús kikapcsolódási hellyé - áll a közleményben.

Kitértek arra is, hogy 2022-ben 40 millió négyzetméter zöldfelületet kaszáltak le a Főkert munkatársai, továbbá folytatódott a városi méhlegelők kialakítása és bővítése is. A második éve tartó Vadvirágos Budapest program keretében 2022-ben olyan különleges és védett növények jelentek meg ezeken a méhlegelőkön, mint a budai imola, a gyapjas gyűszűvirág, a méhbangó vagy a ligeti csillagvirág.

A Gellért-hegyen és a Népligetben két újabb rovarhotel várta a városi vendégeket. Idén is létesülnek újfajta rovarhotelek, és folytatódik a múlt év egyik projektje, az odútelepítési program is. A kommüniké szerint 2022-ben 430 madárpár rakott fészket a Főkert odúiban, egyikben egy fokozottan védett kisemlős faj, az erdei pele is otthonra lelt.

Címlapkép: Getty Images