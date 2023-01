Hamarosan lezárulhatnak a főváros és az V. kerületi önkormányzat közti ingatlanperek

Egy évvel ezelőtt pert indított a főváros több olyan V. kerületi lakásért, melyeket véleménye szerint áron alul értékesített a kerület. A három perből most egy első fokon lezárult, azonban nem járt sikerrel a főváros, miután az ingatlanra kötött adásvételi szerződés továbbra is hatályban marad - írja a Népszava . Így állnak most a tavaly indított perek.