Ez lehet a jövő ingatlanbefektetése - Növekvő keresletről beszélt a szakértő

A legfrissebb ingatlanbefektetési trendekről, valamint a feltörekvő bérlakás- és diákszálláspiacokról hallhattak részletes elemzéseket, átfogó előrejelzéseket a Forestay által szervezett befektetői reggeli résztvevői.

Az előadások sorát Borbély Gábor, a CBRE Üzletfejlesztési és kutatási igazgatója nyitotta, aki a legújabb 2022 év végi ingatlanpiaci adatokat mutatta be. Kiemelte, hogy ugyan erős aktivitást mutattak a befektetők az év elején, de globálisan a vártnál gyengébben alakult az ingatlanbefektetési volumen 2022-ben. Az összes tranzakció értéke így is megközelítette az 1000 milliárd dollárt, amely a 2018-2019-es kb. 1100 milliárdhoz képest nem jelentős elmaradás, ráadásul 2023-ban is legalább hasonló összegre számítanak a szakértők.

Borbély Gábor hangsúlyozta, hogy ugyan az utóbbi két év sztárja változatlanul az ipari-logisztikai szektor volt, már látszanak a jelei a kiskereskedelmi és hotelpiaci befektetések iránti érdeklődés erősödésének, valamint jelentős érdeklődés tapasztalható a bérlakás (BTR) és egyéb alternatív ingatlanszektorok iránt is.

A bérlakás szektor jelentőségének növekedését hangsúlyozta Tóbiás Gábor, a Forestay expanziós igazgatója is, aki a nemzetközi bérlakás- és azon belül a diákszálláspiaci trendekről adott elő. A résztvevők megtudhatták, hogy

Európában hiány van diákszállás-kínálatból,

miközben a kereslet egy évtizede olyan magas, hogy egyes egyetemek olykor kénytelenek a beiratkozott diákjaikat átmenetileg sátortáborokban elhelyezni míg találnak szállást, vagy egyszerűen nem tudják fogadni a külföldi diákokat a kollégiumi férőhelyek hiánya miatt.

A piaci adatok bemutatása során kiderült, hogy a privát építésű diákszállás szektor alkalmas arra, hogy gazdasági ciklustól független lehetőséget teremtsen a befektetőknek a portfóliójuk kiegyensúlyozására akár egy gazdasági visszaesés idején is.

A kollégiumi fejlesztéseket számos országban már ma is egy külön ingatlanbefektetési eszközcsoportként tartják számon és a pozitív befektetői hangulat ebben a szektorban azt mutatja, hogy a befektetők bíznak az eszköz inflációállóságában és az általa stabilan biztosított hozamokban.

Végezetül Botos Bálint, a Forestay Csoport ügyvezető partnere vette át a szót, aki a tranzakciós példák bemutatása után rátért a budapesti bérlakás- és diákszálláspiac helyzetének bemutatására. Előadása során kihangsúlyozta, hogy továbbra is feszes a budapesti bérlakás helyzet, a külföldiek keresik a magas minőségű bérlési lehetőségeket, ráadásul a fajlagos vásárlási árak elszállása és a magas kamatok miatti befagyott hitelezés miatt a bérlés, mint opció egyre inkább napirendre kerül a magyarok között is. Ezt tetézi, hogy a turizmus Covid-járvány utáni visszaerősödése és az AirBnB magasabb jövedelmezősége révén újabb nyomás alá helyeződik a csekély budapesti bérlakás kínálat, mely egyre csak feljebb nyomja a bérleti díjakat, esetenként a megfizethetőség határán túlra is, így azok a turisztikai piacon hasznosulnak az egyetemisták és a fiatal pályakezdők pedig ezáltal kiszorulnak a belső kerületekből.

Botos Bálint rávilágított: ezekre a piaci helyzetekre kívánnak megoldást adni a Forestay Csoport fejlesztései a Dean’s College Hotel, valamint a Kazinczy utcába tervezett nemzetközi márkanév által ellátott 280 szobás középkategóriás hotelfejlesztés.

Címlapkép forrása: Getty Images