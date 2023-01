Ezekben a kerületekben érdemes most új lakást vásárolni

Portfolio 2023. január 23. 09:54

Tavaly az újonnan piacra került új lakások száma meghaladta a kereslet volumenét Budapesten, és az azonnal költözhető eladatlan lakáskészlet is bővülésnek indult. A beruházók jelentős része most a vevőkhöz hasonlóan kivár, és megjelent a minimális áralku lehetősége is az újlakás-piacon – derül ki az OTP Jelzálogbank legfrissebb, publikus beruházói és értékesítői adatokból összeállított Budapesti Újlakás Értéktérképéből.