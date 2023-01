Magyarország legolcsóbb falvai: így jön ki 3 millió forintból egy több szobás családi ház

Félévnyi átlagbérből családi házhoz lehetett jutni Magyarország legolcsóbb faluiban a KSH 2021-es átlagárai alapján. Sőt, már annál kevesebbért is, a "legolcsóbb falvaink" elnevezésű listánkra most azok a községek kerültek fel, ahol 30 ezer forint alatt volt az eladott házak átlagos négyzetméterára. Összesen 8 ilyen kistelepülés volt az országban, legalábbis olyan, ahol 3 családi ház tényleg gazdát cserélt. Összehasonlításképpen megnéztük ezeken a településeken a jelenlegi kínálati árakat is: vannak azért meglepetések.

Már bemutattuk azokat a budapesti utcákat, ahol 2021-ben a legmagasabb, és azokat is, ahol a legalacsonyabb árakon cseréltek gazdát a lakások, illetve Magyarország legdrágább községeiről is készítettünk top10-es listát. Folytatva a 2021-es adásvételekről szóló cikksorozatunkat a KSH által nemrég kiadott Ingatlanadattár, Magyarországi lakásárak, 2005-2021 kiadványa alapján, most azokat a községeket mutatjuk be, ahol 2021-ben legalább 3 adásvétel történt, és az országban a legeslegolcsóbb négyzetméterárakon jöttek létre a tranzakciók.

Az átlagárak alapján,

ezekben a községekben egy 100 négyzetméteres családi ház ára maximum 3 millió forint volt.

Ugyanakkor nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy biztosan van olyan település, ahol még ezeknél is olcsóbban lehetett házhoz jutni, de mégsem került be a listánkba, mert nem volt 3 adásvétel 2021-ben. Illetve a legolcsóbbnak számító településeken is lehetséges, hogy éppen a rosszabb állapotú ingatlanok kerültek eladósorba, így a következő évben már más sorrendet hirdethetnénk.

A lista most 8 községet tartalmaz, ezeknél volt maximum 30 ezer forint az átlagos négyzetméterár. (A felső határt pontosan 30 570 forintnál húztuk meg, ennyi volt az átlagár a lista 8. legolcsóbb kistelepülésén 2021-ben.)

Jöjjenek az eredmények!

Pár tízezer forintos csalással, de körülbelül 3 millió forintra jönne ki egy 100 négyzetméteres családi ház ára a Nógrád megyei Szirákon. A 8-as listában itt volt a legtöbb eladás két éve, 9 családi ház cserélt gazdát és az eladási árak közötti szóródás is itt volt a legkisebb, tehát az átlagár a 8 település közül itt áll a legbiztosabb lábakon.

Hetedik helyen a Heves megyei Tófalu végzett, ahol éppen 30 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár 6 tranzakció alapján.

Csongrád-Csanád megye Makói járásában található Pitvaros, ahol 7 adásvétel alapján az átlag 29 ezer forint/négyzetméterre jött ki 2021-ben. Pár száz forinttal kevesebb, de szinte ugyanennyi volt az átlag a Veszprém megyei Somlóvásárhelyen, itt azonban már csak 4 tranzakciót regisztráltak. Nagyér csupán 5 kilométerre fekszik Pitvarostól - egy falu választja el őket egymástól - itt azonban még alacsonyabb, 25 ezer forintos négyzetméteráron cserélt gazdát az adatbázisba bekerülő 3 családi ház. Vagyis akár már 2,5 millió forintért is hozzá lehetett jutni egy 100 négyzetméteres lakóingatlanhoz.

A legolcsóbb magyar községek listájának harmadik helyére 24,7 ezer forintos négyzetméterár "elegendő" volt, Magyargencs Veszprém megye északnyugati részén helyezkedik el. 2021-ben itt 3 darab adásvételt rögzítettek. Ugyanennyi házat adtak el a második helyezett Tolna megyei Pálfán, ahol kevesebb, mint 24 ezer forint/m2 volt az átlag.

Magyarország legolcsóbb, 3 tranzakciót számláló faluja 2021-ben Kalaznó volt, a szintén Tolna megyei településen egy 100 négyzetméteres családi házhoz 2,17 millió forintért lehetett volna hozzájutni - az átlagos négyzetméterár alapján.

Mit mutatnak magukból ezek a települések most?

Az 1230 fős Szirák a nagyobbak között van a népességet tekintve a listán szereplő többi település között. Ez is magyarázza, hogy itt volt a legtöbb, 9 létrejött eladási/vételi tranzakció. A különböző hirdetőoldalak felületein jelenleg 3-4 eladó családi ház van a községben, többségében 70-160 ezer forintos négyzetméteráron. Kivétel egy 2000 után épült családi ház, amit több mint 500 ezer forintos fajlagos áron hirdetnek. Nógrád megyében 94 ezer forint volt az átlag/m2 az összes községet egyben nézve.

A közel 600 fős Tófalun, a jelenlegi kínálati átlagár megegyezik azzal az egy-egy családi ház hirdetésnek az árával, amik felkerültek a különböző ingatlanos oldalakra. A170-180 ezer forintos fajlagos kínálati ár jóval magasabb, mint a 2021-es valós adásvételeknél a 30 ezer forint, de még az összes Heves megyei községre számított 129 ezer forintos (ez is 2021-es) négyzetméterárat is meghaladja.

Az 1331 fős Pitvaroson van a legtöbb jelenleg eladó családi ház a másik hét község összevetésében. 5-6 hirdetésre is rálelhetünk a hirdetőportálokon, ezeket a házakat 33-100 ezer forint közötti négyzetméteráron adnák el a tulajdonosaik, ami elmarad a 147 ezer forintos Csongrád-Csanád megyei községekre vonatkoztatott átlagtól. Nagyéren (600 fős lakosság) nem találtunk a cikk megírásakor a nagyobb portálok kínálatában eladó házat.

A somlói borvidék egyik települése az 1110 fős Somlóvásárhely, a környéken több híres pincészet is üzemel. A község az ország legolcsóbbjai között van a családi házak alapján, a borospincéket, szőlőket (ha éppen van eladó) már jóval drágábban kínálják az ország más területeihez képest. A nagyobb hirdetési oldalak alapján Somlóvásárhelyen csupán 2-3 eladó családi ház van (65, 160 és 310 ezer forint/m2), nagyon különböző árakon. Veszprém megyében a községekre vonatkozó négyzetméterár 318 ezer forint volt 2021-ben, az ország többi részéhez képest ez jóval magasabb, köszönhetően a Balaton közelében lévő kistelepülések árainak. A megye és az ország másik legolcsóbb települését Magyargencset mintegy 620-an lakják, egy-két eladó ház hirdetése alapján itt most 100-130 ezer forint/m2 a kínálati ár, ami jóval elmarad a megyei községi átlagtól.

A lista első két helyén lévő települések, az 1560 fős Pálfa és a 140 fős Kalaznó esetében a 21-24 ezer forintos négyzetméterárat most aligha tudjuk összehasonlítani a kínálati árakkal, a nagyobb községnél ugyanis csupán egy befejezetlen családi házat kínálnak eladásra, míg Kalaznó esetében egyetlen fa szerkezetű szalmabála ház található több ingatlanhirdető oldalt átnézve. Igaz, hogy ez az egyedi, 136 négyzetméteres családi ház erős kontrasztot mutat az ország legolcsóbb kistelepülésén a maga 136 millió forintos eladási árával.

Összességében tehát 3 millió forintért egy 100 négyzetméteres családi ház a legolcsóbb községek többségében mostanra kevésbé tűnik reálisnak - legalábbis a jelenlegi hirdetések alapján. Egyedül Pitvaroson találtunk értelmezhető számú - legalább 5-6 hirdetést -, és olyan házat, amit 33 ezer forintos négyzetméteráron adnának el.

