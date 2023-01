Új ingatlanfejlesztést indít a WING Budapest elővárosában

Megkezdődtek a második ütem építési munkái a WING legújabb ipari fejlesztésében, az East Gate PRO Business Parkban. Az észak-pesti ipari park - melynek első ütemét 2022 októberében adták át - legújabb épülete 9100 négyzetméter bérelhető területet kínál majd bérlői számára, átadása pedig 2023 nyarán várható.

Az East Gate PRO Business Park A1 és B1 csarnokainak átadása után újabb ütemmel bővül az észak-pesti üzleti park. Az A2 csarnok területén, melynek föld- és alapozási munkái 2022 nyarán kezdődtek, jelenleg az előregyártott szerkezetek építése zajlik, átadása pedig a 2023 nyarán várható. A csarnoképület 9100 négyzetméternyi gyártó, összeszerelő, fulfillment és raktározási célokra egyaránt alkalmas területet kínál majd bérlői számára.

Az East Gate Pro legújabb ütemének kivitelezése a tervek szerint halad, vele egyidejűleg pedig a park bejáratánál helyet kapó helyközi buszmegálló kialakítása is elkezdődött. A csarnokok Fóton, az M0 és M3 autópályák találkozásánál, a Megyeri hídtól pár percre helyezkednek el. Az A1 és B1 csarnokok példáját követve, a fejlesztés alatt álló A2 is a BREEAM Very Good minősítéssel összhangban épül, kivitelezője pedig szintén a Weinberg ’93 Építő Kft.

