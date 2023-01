60 milliárd dollárból építene új fővárost a világ egyik legszegényebb országa

Az utópisztikus elképzelések alapján az új város, Zim Cybercity csendes sétányokkal, magasházakkal és ragyogó bevásárlóközponttokkal lesz tele, amelyeken a jól szituált lakosok sokszínű társasága osztozik majd. A városban egy naperőmű is helyet kapna, ami fontos vonzerő lehet egy olyan országban, ahol jelenleg napi 19 órás áramkimaradások vannak.

A kritikusok szerint a Mount Hampdenbe tervezett fejlesztés "az elit azon törekvéseit tükrözi, hogy fényűző életüket véglegesen elválasszák az országban uralkodó nyomortól" - mondta Stephen Chan, a londoni School of Oriental and African Studies világpolitikai professzora. 2005-ben Zimbabwe vezetői a Murambatsvina hadművelet nevű program keretében, amely a shona nyelven annyit jelent, hogy "vigyük el a szemetet", földmunkagépekkel megtisztították a városok nyomornegyedeit, ezzel 2,4 millió embert tettek utcára. Most ahelyett, hogy megpróbálnák kezelni az alapvető problémákat, a tisztviselők inkább úgy döntenek, hogy teljesen elköltöztetik a fővárost, mondta Stephen Chan.

Az új főváros, Zim Cybercity látványterve, forrás: Zim Cybercity

A fejlemény felkeltette Kína érdeklődését, amelynek zimbabwei kapcsolatai egészen az afrikai ország felszabadító harcának támogatásáig nyúlnak vissza. Kína korábban is támogatta már az ország nagyszabású építkezési terveit, az új parlament épületét például 140 millió dollárért, ajándékként építtette Mount Hampdenben.

Címlapkép: Cynthia R. Matonhodze/Bloomberg