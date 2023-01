Súlyos milliárdok tűnnek el a hazai lakáspiacról - Ez történik, ha kivárnak a vásárlók

A lakástranzakciók visszaesése nemcsak azokat érinti, akik éppen eladni vagy venni akarnak, a kieső állami bevételek, a felújítások, bútorvásálások vagy a közvetítői, ügyvédi munkák elmaradása bizony a gazdaságra és így mindenkire közvetetten hátrányosan hatnak. Összefoglaltuk, hogy milyen csatornákon keresztül érezteti hatását a lakáspiac lelassulása, mit (hány milliárd forintot) jelenthet az, ha 2023-ban 25-50 ezerrel kevesebb lakóingatlan cserél gazdát.

2021-ben még kifejezetten sok, mintegy 150 ezer lakóingatlan-adásvétele ment végbe egész Magyarországon, de 2022-ben ez a szám már 125 ezerre mérséklődött a Duna House becslése alapján. Az idei év még rosszabb lehet,

90-110 ezer lakóingatlan eladást várnak a szakértők, aminek hátterében leginkább a vásárlók kivárása áll.

A kisebb lakáspiaci forgalommal talán csak a vevői oldal járhat jól, ők is azért, mert nagyobb rugalmassággal (akár árban, akár más feltételekben) találkozhatnak az eladók oldalán. A negatív hatás azonban a tulajdonosokat, az ingatlanközvetítőket, ügyvédeket, az építőipari szakikat, a bútor- és építőanyag gyártókat, forgalmazókat, sok-sok kapcsolódó vállalkozást és az államkasszát is is hátrányosan érinti.

A nyüzsgő 150 ezer adásvételt megélt lakáspiac helyett egy 100 ezres tranzakciószám az egész gazdaság számára bevételkiesést okoz. Íme a lehetséges csatornák.

1. Kieső illeték- és jövedelemadó-bevétel az államkasszának

2022-ben mintegy 261 milliárd forint ment az államkasszába a lakossági illetékbefizetésekből. Ebbe egyaránt beletartozik az ingatlanadásvételkor általában fizetendő 4%-os illeték (vannak illetékmentes, illetve 2%-ra csökkentett esetek) és más kategóriák is. Például a gépjármű vétel során fizetett vagyonszerzési illeték, az öröklés útján szerzett értékpapír után, a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező cégben szerzett részesedés esetén, és az orvosi praxis vétele esetén keletkező illetékfizetési kötelezettség - ezekkel most mi bővebben nem foglalkoznánk, csak az ingatlanos tétellel.

Bár részletesebb bontás nem áll rendelkezésünkre azzal kapcsolatban, hogy az egyes illetéktételek milyen arányt képviselnek a teljes bevételen belül, vélelmezhető, hogy az ingatlan-adásvétel után fizetett illeték az egyik legnagyobb bevételi tétel. Ha ez jelentősen lecsökken a kevesebb lakásvásárlás miatt, az szűkebb lehetőségeket jelent a kormány számára, és a támogatásokon, beruházásokon keresztül az egész gazdaságnak és lakosságnak egyaránt.

Gondolatkísérletként, ha feltételezzük, hogy 100 ezer tranzakció megy végbe idén, illetve azt is előre feltesszük, hogy 2023-ban érdemben nem mennek sem felfelé, sem lefelé a lakásárak - tehát többségében egy stagnálást várunk a nominális lakásárakban - akkor a "közepesen működő (2022)" lakáspiachoz képest egy "kiváró (2023)" lakáspiacon 25 ezerrel kevesebb tranzakció futhat be.

A KSH 2022 első féléves átlagos lakására a használtak esetén 24,1 millió, míg az újaknál 47,05 millió forint volt. Ha ezekből a használt és új lakások arányait is figyelembe véve átlagot készítünk, akkor 24,9 millió forintra becsülhetünk egy átlagos magyarországi lakástranzakciót. 24,9 milliónak a 4%-a 996 ezer forint, vagyis ennyi illetéket kell a vásárlóknak befizetni egy "átlagos" lakóingatlan vétel esetén.

A kieső illetékbevétel, 25 ezerrel kevesebb tranzakciónál 24,8 milliárd forint. (50 ezernél már 49,6 milliárd forint lenne).



A számításunk egy túlbecslése az ingatlantranzakciókból származó illetéknek, ugyanis számos esetben lehet kedvezménnyel élni (pl. fiataloknak járó kedvezmény 15 millió forintig, 3 évvel korábbi lakáseladás, vagy 1 évvel későbbi ingatlaneladás esetén járó korrekció, CSOK-kedvezmény, közeli hozzátartozó kedvezmény, új építésű lakásokra stb.) Ugyanakkor személyi jövedelemadó befizetési kötelezettség is keletkezhet egy adásvétel során, azoknak az eladóknak, akik 5 éven belül, magasabb áron értékesítették az ingatlanjukat. A befizetési kötelezettség az ingatlan két ára (korábbi vételi és későbbi eladási) közötti különbség 15%-a, a teljes összeg azonban évente csökken, ráadásul a lakás felújítására fordított kiadások is elszámolhatók, így adócsökkentők is egyben. Az adón keresztüli államkasszához való hozzájárulást még nehezebb lenne megbecsülni, és leválasztani az egyéb jövedelem után befizetett adóösszegből (pl. munkajövedelem után), de az biztos, hogy milliárdokkal megdobja a fent becsült mintegy 25 milliárdos bevételkiesést.

2. Elmaradó felújítások: bevételkiesés a kis- és nagyvállalatoknál

Kétség sem fér hozzá, hogy az építőipari anyagokkal, a felújításokhoz kötődő termékekkel kereskedőknek, barkácsáruházaknak, a bútorboltoknak és az ebből élő mesterembereknek, kőműveseknek, festőknek, burkolóknak, villany-, gáz-, vízszerelőknek, stb. is fáj, ha kisebb a lakáspiaci aktivitás. Ha a jobb szcenáriót vesszük figyelembe (vagyis, ha csupán 25 ezerrel lesz kevesebb idén az adásvétel) akkor is egy újabb több tíz milliárdos tétel fog kiesni a gazdaságból, és kiesni a felújításokhoz köthető vállalkozások bevételei közül (és egyúttal marad a felújítók zsebében, vagy a banknál).

A felújítási költségek becslésénél az energetikai besorolások mutathatnak utat, az adásvételeknél ugyanis kötelező az erre vonatkozó dokumentumot is kiállíttatni. A Lechner Tudásközpont e-tanúsítás statisztikái alapján 2022-ben a lakás- és szállásjellegű ingatlanok esetében kiállított tanúsítványok 12,7%-a volt BB vagy annál jobb besorolású. Tegyük fel, hogy ezeknél az ingatlanoknál nem szükséges ráfordítás, a CC és DD (a minősítések 26,3%-a ilyen) kategóriáknál csak egy kisebb összegű - 500 ezer forintos (pl. tisztasági festésre) - felújítást terveznek az új tulajdonosok, míg a rosszabb, EE, FF és GG energetikai tanúsítvánnyal rendelkező lakásoknál/házaknál (összesen 31,7%) egy nagyobb, 5 millió forintos kiadást is be kell vállalni. (Az ennél is rosszabb minőségű otthonokra azért nem térünk ki, mert vélhetően kevés azoknak a száma, akik megtehetik, hogy a legrosszabb minőségű lakásokra több tíz millió forintot ráköltsenek, és mégis ezeket választják, ahelyett, hogy egy jobb állapotúba költöznek. Aki viszont csak ezeket a rossz állapotú ingatlanokat tudja megvenni, annak vélhetően a felújítási büdzséje is szűkösebb.)

A fenti feltételezésekkel élve, ha 25 ezerrel kevesebb eladás lesz idén, akkor 6575 darab lakóingatlannál elmarad a kisebb, és 7925 otthonnál a nagyobb összegű felújítás.

Vagyis újabb 3,29 milliárd és 39,62 milliárd forinttal kevesebb kerül a különböző vállalatokhoz, és az áfán keresztül a költségvetésbe.

A becslésünk nemcsak sok feltételezésen alapszik, de óvatos is, egy korábbi elemzésünkben ugyanis bemutattuk, hogy egy régi, 1960 és 1970 között épült, 100 négyzetméteres két és fél szobás családi háznak eredeti állapotában több, mint 500 kilowattóra (kWh) lehet az energiaigénye, ami alapján JJ energetikai osztályba tartozna. Egy ilyen ház költségoptimalizált felújítása (hőszigetelés, nyílászáró és a bejárati ajtó csere, fűtéskorszerűsítés) esetén a DD energiaosztályt is elérhetné, ez azonban mintegy 12 millió forintos kiadást jelentene.

Ha a lakáspiaci forgalom 50 ezerrel esik vissza idén, akkor a felújításokon keresztül akár már 85,8 milliárd forint is kimaradhat a gazdaságból a fenti feltételeket alapul véve.

3. Elmaradó közvetítői és ügyvédi szolgáltatások

Bár ingatlanközvetítő igénybevétele nem kötelező az eladások során, mégis sokan választják ezt a fajta értékesítést, így a közvetítői jutalék is kiesik a rendszerből, ha kevesebb a tranzakció. Az ügyvédi díj pedig még inkább, ügyvéd nélkül ugyanis nincs szerződéskötés.

Ha csak a tranzakciók felénél gondoljuk, hogy van ingatlanközvetítő, - akik átlagosan a vételár 3%-áért segítik az eladást - akkor a 24,9 millió forintos lakásár-átlagnál a jutalék 747 ezer forint. Így 12,5 ezer értékesítéssel számolva 9,3 milliárd forint esik ki a rendszerből.

Az ügyvédi díjak lokációtól, illetve az ügylet értékétől függően fix vagy a legtöbb esetben 0,4-1%-os összeg között mozognak. A 24,9 millió forintos átlagos lakásérték nem is kirívóan alacsony és nem is magas ahhoz, hogy a végleteken mozogjon az ügyvédi díj, így feltételezve egy 0,7%-os jutalékot, 174 ezer forintot kell kifizetni minden adásvétel után.

Ami 25 ezerrel kevesebb ügylet esetén újabb 4,36 milliárd forint kiesés. 50 ezerrel kevesebb tranzakciónál pedig 8,72 milliárd forint.

Vagyis a két tételt összeadva, a kevésbé visszaeső lakáspiacon, nem jön létre 13,66 milliárd forintnyi kifizetés - ennél a két szakmánál.

Ezeken kívül még sok más szakmához is kötődnek az ingatlanvásárlások, kevesebb munkája lesz az értékbecslőknek, az energetikai tanúsítványok elkészítőinek, a hitelközvetítőknek, a közjegyzőknek, de akár gondolhatunk a lakberendezőkre, belsőépítészekre is (a korábban pedig már említett felújítások elmaradása miatt az építőipari szakik is kevesebb megrendelést kapnak).

Mennyivel járunk rosszabbul?

Összeszámolva a fenti három nagyobb tételt, mintegy 81,4 milliárd forintnyi indokunk lehet arra, hogy ne várjuk a lakáseladások visszaesését 2023-ban (a 25 ezerrel kevesebb eladást). Noha vásárlóként rugalmasabb feltételekkel találkozhatunk, és vélhetően nagyobb alkuval is, így egyéni - vásárlói szempontból - indokolt lehet az öröm rövid távon ha lassul a piac. Ugyanakkor érdemes azzal is számolni, hogy a lassulás nem egy-két hetes folyamat, így ez hatással lesz ránk is, amikor már tulajdonosokká váltunk.

A fenti esetek a legnyilvánvalóbb ingatlanpiaci bevételi tételeket tartalmazták, természetesen még sok más lakáspiachoz köthető ügylet jön létre ilyenkor. Ott vannak a biztosítások, amivel nem foglalkoztunk külön, vagy azok az értékek is, amik a vásárlás pillanatában még láthatatlanok maradnak, például a felújítás utáni értéknövekedés, ami egyszer az új tulajdonost fogja gazdagítani, vagy értékteremtő lehet az is, hogy az új tulajdonos korszerűbbé változtatott legalább egyet a magyarországi elavult ingatlanállományból. További pozitívum, hogy ha kiadja hosszú távra, ezzel lakást biztosítva valakinek, akinek nincs saját tulajdona.

Címlapkép: Balint Porneczi/Bloomberg via Getty Images