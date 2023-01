Van, ahol egy családi ház ára is elég egy saját sziget megvásárlásához

Talán nem ez az első, ami ingatlanvásárlás kapcsán az eszünkbe juthat, de kétségtelen, hogy az egyik legérdekesebb terület a magánszigetek piaca. Az már előre leszögezhető, hogy a legtöbb esetben az árazás nem az átlagember pénztárcájához igazodik, de itt is akadnak kivételek, olyan helyszínek, ahol egy családi ház áráért akár saját szigetünk is lehet. Ezúttal a Private Island alapján az európai és az Európán kívüli eladó szigetek kínálatából szemezgettünk.

A lakóingatlanok és a különböző kereskedelmi ingatlanok mellett ritkán foglalkozunk az ingatlanpiac különlegességeivel, amilyen például az eladó magánszigetek köre, ami nem véletlen, ugyanis Magyarországon ez egyáltalán nem értelmezhető szegmens, a tengerparti országok többségében viszont ma is szép számmal találhatunk eladó szigeteket. Bár a legtöbb esetben dollárban, vagy euróban is milliókkal kell számolni, vannak kisebb és olcsóbb eladó szigetek is. Az alábbiakban az európai és az Európán kívüli kínálatot mutatjuk be.

Európa

Ki ne gondolkodott volna már azon egy tengerparti nyaralás során, hogy milyen lenne, ha egy saját bejáratú sziget lenne a tulajdonában. Az utóbbi időben ez akár egy befektetési kategória is lehet, bizonyos helyeken akár néhány napra vagy hétre is lehetőség van a szigetek kibérlésére. A bevezetőben említett ügynökség kínálatában összesen 652 eladó sziget található világszerte, melyek között a néhány száz négyzetméterestől a több száz hektárosig minden megtalálható, emellett 260 sziget esetében van lehetőség a hosszabb-rövidebb időre történő bérlésre.

Európa kínálatát nézve jellemzően a mediterrán térség és Észak-Európa országainak szigetei közül válogathatunk. Ha egy teljes szigetet és nem csak egy szigeten álló telket szeretnénk megvenni, akkor Európában legolcsóbban ezt a másfél hektárnál valamivel nagyobb ír szigetet vásárolhatjuk meg, melynek ára szinte pontosan 100 millió forint.

Forrás: Private Island

Ha viszont olyan helyet szeretnénk, amin infrastruktúra is van, akkor érdemesebb az alábbi, szintén Írországhoz tartozó szigetet megnézni. A sziget ugyan kisebb, de van rajta egy XIX. század közepén épült 240 négyzetméteres családi ház is. A vételár 180 millió forint.

Abban az esetben pedig, ha a mediterrán térségből válogatnánk, akkor jelentősen mélyebben a zsebbe kell nyúlni amiatt, hogy a jelenlegi kínálatban csak nagyobb méretű, 10-20 hektáros szigeteket látunk, melyek vételára több millió euró. Egy kisebb olasz sziget azonban kivételt képez, ami ráadásul nem is a tengeren, hanem a Comói-tó egyik folyótorkolatánál található. Ezért az erősen felújítandó házért és a szigetért 670 millió forintot kér a tulajdonos.

Európán kívül

Az Európán kívüli világ szigetei között ezeknél jelentősen olcsóbbakat is találunk, különösen Közép-Amerikában. Belize partjai mentén például egy nagyobb szigeten álló 700 négyzetméter körüli tengerparti telekért mindössze 12 millió forintot kérnek.

Közép-Amerikában egyébként 30-40 millió forintért akár egy kisebb magánsziget is megvásárolható, akárcsak Kanadában, ahol 3-4 hektáros szigeteket kínálnak ennyiért. Fontos azonban kiemelni, hogy ezért az összegért általában csak egy infrastruktúra nélküli területet kapunk, így ahhoz, hogy valóban egy filmbeillő szigetünk legyen, akár több száz millió, vagy több milliárd forintra is szükség lehet.

