Aggódhatnak az irodapiac szereplői - Merre tovább innen?

Rekordalacsony üresedés, kimagasló kereslet és emelkedő bérleti díjak - ezek voltak a három évvel ezelőtti irodapiac legfőbb megállapításai, azóta azonban nagyot fordult a világ. A 2020-ban megjelent Covid-járvány bár látványosan átalakította az irodahasználati szokásokat és nagy riadalmat keltett, a piaci mutatókban nem hozott azonnali, drasztikus változásokat, nem is hozhatott, hiszen a szerződések jellemzően 3-5 vagy akár 10 évre is szólnak. Az azóta eltelt közel három év azonban - más tényezők együttállásának köszönhetően - bebizonyította, hogy a piaci környezet mégis megváltozott, ami, ha így folytatódik tovább a helyzet az irodapiacon, akkor akár aggodalomra is adhat okot. A helyzet bonyolult, az átlag sokszor semmit nem mond. Külön kell kezelni alpiacokat, minőségi kategóriákat, műszaki felszereltséget, üzemeltetési előnyöket és hátrányokat, finanszírozási hátteret, bérlői szerződéseket és milliónyi aspektust, amitől az egyik ház finanszírozható és jó befektetés hosszú távon, a másik a szomszédban pedig kerülendő.

A járvány enyhülésének következtében nagyon hamar visszatért az optimizmus a hazai irodapiacra. A home office elterjedése hozott ugyan átalakulást egyes cégek irodaterületi igényeiben, de ezek nem hirtelen mentek végbe és nem okoztak látványos növekedést az üresedési rátákban. A 2019 végén mért rendkívül alacsony, 5,6 százalékos üresedés azonban negyedévről negyedévre néhány százalékponttal folyamatosan növekedett, így értük el a mostani 11,3 százalékot, ami éppen duplája a három évvel ezelőtti szintnek. Ráadásul a spekulatív állomány üresedése még ennél is jóval magasabb, valamivel 14 százalék alatt van.

Erre a duplázódásra sokan nem figyeltek fel különösebben, mivel még a jelenlegi érték sem számít kiugróan magasnak, 2016 előtt ennél magasabb értékeket is láttunk. A kérdés így inkább az, hogy a következő években milyen irányba megyünk innen tovább. Egy ugyanilyen 5-6 százalékpontos emelkedés ugyanis már letörheti a meglévő optimizmust, miután 17-18 százalékos üresedés utoljára 2014 előtt, a válság éveiben volt mérhető.

A fejlesztők viszont egyelőre optimisták vagy inkább érthető módon viszi őket előre a lendület és a látható igény a bérlők részéről a modern, energiatudatos épületek felé.

Torzókat senki nem szeretne hagyni, az a legrosszabb üzlet.

Már csak a minden félnek kielégítő matekot kell a fejlesztések mellé rakni, ami azonban az elszabadult kivitelezési árak világában és az extrém módon dráguló finanszírozási környezetben - egy gazdasági stagnálás és bizonytalanság közepette -, amikor a bérlők is szeretnének biztonsági játékot játszani és olcsósítani kimondottan nehéz feladat. A tavalyi 267 ezer négyzetméter után, az idei évben is mintegy 200 ezer négyzetméternyi fejlesztés valósulhat meg a budapesti alpiacokon, ami magával vonja a kérdést, hogy vajon a piaci kereslet lépést tud-e tartani a kínálat további növekedésével.

Az alábbi ábrán jól látszik, hogy az üresedési ráták 2021 év vége és 2022 év vége között hol, milyen mértékben növekedtek. Az észak-budai alpiac kivételével mindenhol emelkedés történt, ami különösen a Váci úti irodafolyosón volt látványos. Azon a Váci úti irodafolyosón, ami a legnagyobb alpiac, a legtöbb modern irodaterülettel, és ami az ország egyetlen igazi irodaimidzzsel rendelkező desztinációja, ami maga is egy ismert brand, az ország irodaházközpontja.

Itt egy év alatt több mint duplájára, 5,9 százalékról 12,4 százalékra nőtt az üresen álló irodaterületek aránya.

Ez azt jelenti, hogy az egy év alatt felépített 100 ezer négyzetméternyi irodaterület több mint fele nem talált bérlőre, vagy ha igen, akkor a régebbi irodaépületekből elköltöző bérlők helyére nem jöttek újak.

A magas fejlesztési volumennel szemben tehát a kereslet csak részben tudta tartani a lépést. A tavalyi utolsó negyedévben a közel 100 ezer négyzetméterből mintegy 43 ezer négyzetmétert tett ki a korábbi szerződések megújítása, míg a tényleges igény, vagyis az új szerződés, bővülés és előbérlet 54 ezer négyzetméter volt. A teljes kereslet az egyes alpiacok között az utolsó negyedévben az alábbiak szerint alakult.

Növekvő bizonytalanság - Meddig tarthat az optimizmus?

Mára egyértelmű, hogy a járvány csak a kezdeti lökést adta, azóta számos más bizonytalanságot erősítő tényező jelent meg a piacon. A gazdasági lassulás, a háború, az ezzel összefüggő energiaárak emelkedése és a megugró infláció valamint hitelkamatok mind ide sorolhatók. Ezek következtében a fejlesztői, finanszírozói oldal optimizmusa is gyorsan átalakulhat, sőt részben már át is alakult. Újra, modernre mindig lesz igény. A kérdés, hogy mennyire, milyen áron és minek a helyén. Egy meglévő, de elavult épület bontásával, teljes felújításával jönnek létre a bérlői igényekre koncentráló épületek, vagy az üres telkeket, területeket használjuk tovább, amikhez további extra infrastruktúrát is kell majd fejleszteni. Az egyre többet hangoztatott ESG pedig ebbe is látványosan beleszólhat.

A 2020-ban elindult folyamatnak a fejlesztői, befektetői piacon egyértelműen az ipari/logisztikai szegmens lett a nyertese, ami a beruházások volumenében és a befektetői érdeklődésekben is nagyon látványosan megmutatkozott.

Az irodapiac kapcsán tehát az a legfőbb kérdés, hogy az elmúlt három év folyamatai tovább folytatódnak-e. Ha ilyen ütemben növekszik tovább az üresedés, az a bérleti díjakra, a hozamokra és összességében az eszközök megtérülési mutatóira is hatással lesz, ami mind a fejlesztői, mind a befektetői, mind a finanszírozói oldal döntéseire kihat. Természetesen akár alpiacok között, akár alpiacokon belül az egyes termékek között is lehetnek különbségek. Szakértői vélemények szerint például az új, prémium kategóriás irodaterületekre még a mostaninál magasabb üresedés mellett is lesz igény, de a rosszabb minőségű és energiahatékonyságú, felújítandó épületek iránt erősen lecsökkenhet a kereslet, különösen akkor, ha egy esetleges gazdasági recesszió az árérzékenyebb bérlők fizetőképességét is rontja. Nem kizárt tehát, hogy a lakáspiachoz hasonlóan a következő években az irodapiacon is egyre inkább megjelenik egyfajta kettősség az épületek minősége, valamint befektetői és finanszírozói megítélése szerint. Az biztos, hogy izgalmas időszak előtt állunk, érdemes lesz figyelni az előttünk álló folyamatokat.

Címlapkép forrása: Getty Images