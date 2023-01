Új kikötő épül a Balatonon, sok helyi kiakadt

Balatonföldváron átadták a munkaterületet a kivitelezőnek, a beruházó bemutatta a szükséges engedélyeket, így kezdődhet a fejlesztés - adta hírül a helyi önkormányzat. A lap szerint azonban tóparti kisvárosban sokan ódzkodnak a kikötőépítéstől: ennek évek óta hangot adnak, és minden létező jogi eszközt bevetnek, hogy megakadályozzák a part újabb beépítését, s a Nyugati strand nagy részének elvesztését.

Holovits Huba polgármester 2020 tavaszán írta ki a pályázatot, amelyen egyedül a nem sokkal korábban az e-kikötő létesítésére 897 millió forintos állami támogatást nyert Balabo Kft. indult, s Holovits ki is hirdette győztesnek a céget. A civil tiltakozások ellenére a kormányhivatal környezetvédelmi főosztálya szabad utat adott a projektnek, amely a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a megfelelő vízjogi engedélyeket is beszerezte. Ebből derült ki, hogy az eredeti tervekben bemutatottnál is nagyobb kikötő épülhet:

Eredendően 1,6 milliárd forintból 2,3 hektár vízfelületű, összesen 2,8 hektáros, 175 hajó befogadására alkalmas két, 311, illetve 225 méteres, a Balatonba nyúló mólószárral határolt kikötő szerepelt a tervben, mely teljesen kettévágta volna a strandot egy 900 és egy 700 négyzetméteres részre. Utóbb a 225 méteres mólót 380 méteresre nyújtották.

A pécsi bíróság aztán tavaly szeptember elején hatályon kívül helyezte a kormányhivatali engedélyt, ám novemberben a veszprémi kormányhivatal – alig néhány napos eljárás után – ismét zöld utat adott a projektnek.

"Természetesen megtámadtuk a bíróságon a kormányhivatali döntést" – mondja a lapnak Herényi Károly, a kikötőépítést a kezdetektől elutasító Mosolygó Balatonföldvár egyesület elnöke "Rajtunk kívül más civilek is megtették ugyanezt, úgy tudom, az egyik társasházét már be is fogadta a bíróság, sőt, azt hallottuk, át is tették az ügyet Veszprémből Pécsre" - tette hozzá.

Deák Sándor, a Balabo Kft. ügyvezető-tulajdonosa a Népszavát arról tájékoztatta, a kikötő kivitelezési munkái előkészületi szakaszban vannak, ennek befejezésével megkezdődik a vízi munkavégzés. Állította, a kikötő megépülése után sem változik a strand helyi építési szabályzatban rögzített területe és funkciója.

Deák hozzátette: a Pécsi Törvényszék a Veszprém Megyei Kormányhivatalt új előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására kötelezte két kérdésben. Ez novemberben lezárult, arról pedig nem tudok, hogy az illetékes bíróság befogadta volna bárki keresetét a kormányhivatal végzése ellen. Vízjogi létesítési engedéllyel is rendelkezünk, december 7-én állította ki a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mindez azt jelenti, annak ellenére, hogy a nyári szezonban nem dolgozunk a strand területén, az év végére be akarjuk fejezni a kikötő megépítését – jegyezte meg. A lap megkeresésére Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados, szóvivő megerősítette az engedély meglétét.

Címlapkép: Getty Images