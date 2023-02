Ennyivel csökkenhet egy irodaház energiafogyasztása a korszerűsítés után

Már idén is akár többhavi energiaköltségnek megfelelő összeget takaríthatnak meg a Váci Greens D irodaépület bérlői az irodaházban zajló energetikai beruházásnak köszönhetően. Az épület tulajdonosa és üzemeltetője, a GTC Magyarország a második negyedév végére 20 százalékkal – mintegy 500 MWh-val – csökkenti az épület jelenlegi energiaigényét és ezáltal az üzemeltetési költségeit.

"Egy viszonylag fiatal, 5 éves kereskedelmi ingatlan esetében is mérhető és jelentős energetikai megtakarítást eredményezhet a teljes körű energiahatékonysági fejlesztés. A gyorsan változó energiapiac mellett a tervezhetőség és az energiahatékonyság most olyan prioritást jelent, hogy a Centerpoint és a Váci Greens D után ezeket az átalakításokat valamennyi hazai projektünknél megvalósítjuk 2025-ig” – nyilatkozta a Váci úti épület fejlesztéséről Gárdai János, a GTC Csoport operatív igazgatója.

A Váci Greens D irodaház 16 ezer négyzetméter hasznos alapterülettel rendelkezik. Az épület eddigi CC energetikai besorolása a korszerűsítés eredményeként BB-re módosul.

A Re-Energy Kft. által tavaly elvégzett komplex energiahatékonysági felmérés, majd tervezés eredményeként 2023 második negyedévére elkészülhet a Váci Greens D épületének teljes körű energetikai fejlesztése. Mivel az irodaházak energiafogyasztásának több mint 60 százalékát az épület fűtése és hűtése teszi ki, a beruházás elsődlegesen a korábbi környezetszabályozási rendszerek leváltását és kiegészítését célozza az új, korszerű hőszivattyús megoldásokkal. Ezek nemcsak a közismert energiahatékonyságukkal, de a maradékhő újrahasznosításával is csökkentik az épület primer energiaigényét.

A fűtési és hűtési rendszerek hatékonyságjavítása érdekében az épület vízszivattyúit frekvenciaváltós szivattyúkra cserélik, hogy az épület hőmérsékletét szabályozó víz keringtetése mindig a konkrét fogyasztási igény alapján használjon majd elektromos energiát. Mindezt kiegészíti a gépészeti vezetékhálózat szabályozása, valamint az épület felügyeleti és vezérlőrendszerének korszerűsítése. A megújuló BMS hatékonyabb monitorozást és pontosabb szabályozást tesz lehetővé.

A nagy energiaigényű rendszerek mellett az üzemeltető felülvizsgálta az épület közösségi tereinek világítási rendszerét, a lifteket, illetve minden számottevő energiafogyasztásért felelős berendezést. Ez alapján a korszerűsítési program fontos része az átállás az új generációs LED-technológiára, a mozgásérzékelőkkel megvalósított, igény szerinti, zónánkénti megvilágítás, ami tovább csökkenti az épület villamosenergia-igényét. Az átalakítástól így évi 500 MWh, vagyis mintegy 20 százalékos energiamegtakarítás várható a Váci Greens D esetében.

A Centerpoint irodaház 2022-es korszerűsítése és a Váci Greens D épület megújulása után – 2023-ban még hat, a GTC által üzemeltetett ingatlannál kezdődik energiahatékonysági átalakítás, és ezt követően minden további épületnél megtörténik a korszerűsítés. Bár a csökkenő üzemeltetési költségekben jelentkező előny a bérlők egyedi energiaigényétől is függ, ezek a beruházások évente akár háromhavi energiafogyasztás költségével is csökkenthetik a kiadásaikat. A GTC Magyarország emellett az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel kötött megállapodása alapján a Váci Greens D épület esetén 2023-tól 100 százalékban zöld-, hazai megújuló forrásból származó villamos energiát használ.