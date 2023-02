Pangás, visszaesés, megtorpanás? - Nyíltan beszéltek várakozásaikról a lakáspiac szakértői

A tavalyi évben már látszottak a jelei, mostanra pedig egyértelműen kijelenthető, hogy a hazai lakáspiac elérkezett a már 2020 óta várt ciklusfordulóhoz. A 9 éve tartó meredek reálár-emelkedés után van tere az árcsökkenésnek, azonban a szakértők szerint ez nem lesz általános jelenség, hanem csak egyes szegmenseket érinthet. Az OTP Ingatlanpont és OTP Pénzügyi Pont évindító sajtóeseményén arról is beszéltek, hogy a fordulat a vevők, a beruházók és az ingatlanközvetítő szakma számára is tartogat lehetőségeket.

Pangás, visszaesés, megtorpanás. Ilyen és ehhez hasonló szavakat olvashatunk egyre gyakrabban a lakáspiac kapcsán az utóbbi időben. Noha egy évvel ezelőtt a lakásvásárlási támogatások esetleges kivezetése és a zöldhitel voltak terítéken, a trendforduló jelei már akkor is a levegőben voltak. A növekvő kamatok, az emelkedő infláció, és a reálértéken stagnáló árszintek már akkor kilátásban voltak, de a kirobbant háborúra, a gazdasági nehézségekre és az elszálló rezsidíjakra akkor még kevesen számítottak. Nem meglepő, hogy a 2022 első féléves rekordok után a második félév erős lassulást hozott a hazai lakáspiacon, így mostanra egyértelmű ciklusfordulót látunk - mondta el Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. A szakértő ugyanakkor hozzátette, hogy a lejtmenetek általában rövidebbek és kevésbé mélyek mint a felívelő szakaszok.

„A kilenc éve tartó folyamatos és meredek áremelkedés után 2022-ben megérkezett az a korrekció, amit már 2020 óta várunk. Az előzetesen elérhető adatok alapján éves szinten 2022-ben 10-15 százalék forgalmi visszaesés valószínűsíthető, amit az idén további csökkenés követhet, de idén sem valószínű, hogy 100 ezer alatti tranzakciószámot lássunk. Emellett megvan rá az esély, hogy 2023 legyen a „mélypont”, de hogy ezt követően már felfelé mozdul el a piac vagy még stagnálni fog, egyelőre megjósolhatatlan - tette hozzá a szakértő.

Az árak tekintetében 2022 teljes évet még valószínűleg országos reálár-növekedés fogja jellemezni, a legkisebb arányút ugyanakkor a községekben és Pest megyében. Ez jelezheti a területi preferenciák ismételt megváltozását, azaz

elsősorban a rezsi- és általános drágulás hatására lecsenghet a Covid hatására erőre kapott agglomerációs, vidéki kiköltözési hullám és ismét nagyobb súlyt kaphat a főváros és a kisebb lakások.

„Nincs jele annak, hogy a 2008-2013 időszakhoz hasonló mélységű és hosszúságú válság alakuljon ki a lakáspiacon, amit az is alátámaszt, hogy az otthonteremtési támogatások jelentős része idén is elérhető marad. A korábbinál szegmentáltabb piaci működés mellett pedig azt is valószínűsíthetjük, hogy a vevői alkulehetőségek bővülésével jó üzleteket is ki lehet majd fogni” – foglalta össze az idei évvel kapcsolatos várakozásait Valkó Dávid.

Dr. Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont Kft. ügyvezető igazgatója szerint „a most tapasztalt ingatlanpiaci fordulat a vártnál mérsékeltebb, lassabb, és nem minden szegmensre jellemző, ezt hálózatunk tavalyi eredményei és tapasztalataink is alátámasztják”.

A vásárlói kivárás tavaly júliusban kezdett megjelenni a piacon, akkor még a lakásvásárlási támogatások folytatása is kérdéses volt. Jelenleg 104 napos átlagos értékesítési idővel számolhatunk, ami enyhe növekedés az előző évhez képest. Idén januárban a tranzakciószámban 32, a jutalékbevételben 38 százalékos csökkenést mértünk a megelőző év azonos hónapjához képest.

A szakértő emellett kiemelte, hogy 2050-re a mostani ingatlanállomány 80 százaléka még biztosan velünk lesz, így az energetikai felújítások szerepe és az ezzel kapcsolatos tudás egyre jobban felértékelődik.

„A hozamszintek változását követve a lakáshitel-kamatok 2022 végére egyes szegmensekben kétszámjegyűre változtak, azonban az ingatlanpiachoz hasonlóan a hitelpiac helyzete is jobb annál, amire 2022 végén számítottunk és a lakossági várakozások is pozitívabbak.” – mondta Kormos Zoltán, az OTP Pénzügyi Pont Zrt. értékesítési igazgatója.

Tavaly, országosan mintegy 1200 milliárd forintnyi lakáshitelfelvétel történt – ebből 265 milliárd ZOP-hitel volt - míg 2021-ben még 1300 milliárd, vagyis a ciklus tetejét nem tavaly, hanem már 2021-ben elértük. Hiába magasak ugyanakkor nominálisan a számok, a GDP arányában 2013 volt a csúcsév, amikor reálértéken - és darabszámokban is - mintegy kétszer annyi lakáshitelkihelyezés történt, mint az elmúlt évek során - tette hozzá.

Idén januárban sokan hozták meg a 2022 második felében elhalasztott döntéseiket a lakáshitel-igénylésekre vonatkozóan. Ennek köszönhetően az év első hónapjának eredményei felülmúlták a hálózat várakozásait. A szakértő szerint idén a korábbinál magasabb kamatok miatt valamelyest átalakul a lakáshitelezési piac és megnő az állami támogatások szerepe, amelyek továbbra is pozitív hatást gyakorolnak majd a hitelezési piacra, bár a korábbitól elmaradó mértékben.

Címlapkép forrása: Getty Images