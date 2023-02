Elképesztő számok: ennyit bővült egy év alatt az ingatlanpiac legstabilabb területe

Az ágazat fejlődését mutatja, hogy egy év alatt mintegy 10 százalékos bővülés történt az állományban, ami elképesztő aktivitásra utal. A piac felvevőképessége stabil, a bérleti díjak 5,5 eurón állnak, ugyanakkor a spekulatív fejlesztésekkel most mindenki óvatosabb. Ennek ellenére a kereslet továbbra is erős, így a bérleti díjak év végére elérhetik a 6 eurót – hangsúlyozta Hunyadi Zsuzsanna. A jövőben még jobban előtérbe kerül a fenntarthatóság, az ilyen irányú igényeket már több bérlő is jelezte - tette hozzá.

A tavalyi évben erős keresletet és erős fejlesztői aktivitást prognosztizáltunk és ezek valóban bekövetkeztek, a hozamcsökkenési várakozásaink azonban nem igazolódtak be – emelte ki Szoboszlay Máté. A szakember elmondta, hogy a Prologis Park Budapest Sziget II területén 30 hektáron 3 épület fejlesztési aktivitása zajlik. A DC1A épület már el is készült és a DC1B is rendelkezik használatbavételi engedéllyel. A DC2 A építése jelenleg is zajlik, ezeken kívül viszont még több mint 100 ezer m2-nyi fejlesztési potenciál van a területben, így összesen 140 ezer m2 valósítható meg.

Ami a bérlői igényeket illeti, 2020-2022 között az e-kereskedelem volt a húzóerő, emellett a gyártótevékenység, főleg autóipar és akkumulátorok területén, emellett az FMCG-ben a „food” szegmensnek van markáns raktározási igénye. Az épületeknél egyre fontosabb a minősítés, nemcsak az energetika szempontjából, de például az access4you is felértékelődik, miután felmérések szerint a munkavállalók 10-13 százaléka érintett - hangsúlyozta.

Mi jöhet még 2023-ban?

Szoboszlay Máté szerint 2023-ban a szolgáltatások komplexitásbővítése folytatódni fog, a működési fundamentumok biztosítottak, az USA-ban csökkent az inflációs nyomás, a munkabérek stabilizálódtak, nincsenek fennakadások, legfeljebb kisebb felhők. Ettől függetlenül a tőkepiacon kivárás van és folyamatosak az átárazódások.

A fejlesztéseknél az infrastruktúra kialakításához szükséges idő emelkedett, a csarnokok építési ideje nem változott, de az előkészítés, engedélyeztetés hosszabbodott, az alapanyaggal kapcsolatos kihívások - amik a háború kitörésekor megjelentek - mostanra enyhültek, miután már megvannak az alternatív megoldások, jóllehet ezek árazása rendkívül volatilis.

Fejlesztéseinknél hosszútávon gondolkodunk, ezeket a házakat 50 évre tervezzük,

így a fejlesztés mellett nagyon fontos a működtetés hatékonysága és a jövőbeni technológiák például napelemes megoldások későbbi alkalmazhatósága, elektromos töltők beépíthetősége, bővíthetősége - tette hozzá.

