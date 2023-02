Fontosabb a fenntarthatóság, mint a bérleti díj?

Az Európai Unió energiafelhasználása 6%-kal, a CO2 kibocsátás pedig 5%-kal lenne csökkenthető az EU ma meglévő épületállományának korszerűsítésével. Az európai befektetők közel kétharmada véli úgy, hogy a következő három évben a fenntarthatóság egyre fontosabb szempont lesz az ingatlanbefektetési döntéseknél. A trendek Magyarország esetében is érvényesek, ezt támasztja alá a bérlői oldal is, erősítették meg az ICON Real Estate Management szakértői.

Az épített környezet a legnagyobb energiafogyasztó az EU-ban, ez derült ki az Európai Bizottság tanulmányából, ezen belül az épületek az energiafogyasztás 40%-áért, és a szén-dioxid-kibocsátás 36%-áért felelősek. A Nemzetközi Energiaügynökség jelentése szerint a globális ingatlanszektor teljes energiafogyasztása 2050-ig várhatóan csaknem 40%-kal nő, ami azt bizonyítja, hogy a fenntarthatósági gyakorlatok jelenlegi szintje nem elegendő az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Az épületek energiahatékonyságának javítása ezért kiemelten fontos szerepet játszik az európai zöld megállapodásban, melyben 2050-re célkitűzésként szerepel a szén-dioxid-semlegesség elérése. Ennek érdekében az Európai Bizottság irányelvei között szerepel, hogy 2030-tól minden új épületnek, míg a középületeknek már 2027-től kibocsátásmentesnek kell lennie az EU-ban.

Sustainable Tech 2023 Április 25-én rendezzük meg a legújabb, Sustainable TECH konferenciánkat, ahol a fenntarthatóság és a technológia összhangja lesz a középpontban.

Az energiahatékonyság és a fenntarthatóság a bérlők körében is egyre fontosabb, ezért az európai befektetők közel kétharmada már ma is úgy véli, hogy a következő három évben ez még fontosabb szempont lesz az ingatlanpiacon, állítja a Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) elemzése.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 03. Az épületek a legnagyobb szövetségeseink a magas rezsi és a klímaváltozás elleni harcban

„A bérlőink jelentős részének ma már előbbre valóbbak a dolgozói jóllét és a fenntarthatósági mutatók egy ingatlanpiaci döntés esetében, mint a bérleti díj mértéke. A hazai piaci trendek, valamint az ICON felmérései is alátámasztják, hogy Magyarországon is egyre fontosabb szempont az egészség és a környezet védelme” – mondta Kákosy Zsolt MRICS, az ICON property management szenior igazgatója, aki azt is hozzátette: „Amikor egyre több ország tűz ki ambiciózus célokat a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, fontos látni, hogy az energiahatékony épületek amellett, hogy az emberek jóllétére és a környezetre jótékony hatással vannak, jobban megfelelnek a szigorú előírásoknak is.”

Az EU-s követelmények mellett az ESG szempontok fontossága is egyre inkább kirajzolódik az ingatlanpiacon. A környezeti, társadalmi, valamint kormányzati tényezők évek óta kulcsfontosságúak a vállalatok sikeréhez és fenntarthatóságához, az előrejelzések szerint pedig ez 2023-ban tovább erősödhet. A piaci folyamatokat főként olyan globális kihívások határozzák meg, mint az éghajlatváltozás és a társadalmi egyenlőtlenség.

„Egy ingatlan energiahatékony működtetéséhez, legyen az iroda, kereskedelmi egység vagy raktár, egyaránt elengedhetetlen a korszerű műszaki-infrastrukturális környezet, a gondos üzemeltetés és az ingatlan használója részéről a tudatos odafigyelés - mondta el Flück Róbert, az ICON facility management igazgatója.

Az épületek energiahatékonyságának javítása nemcsak a szén-dioxid-kibocsátást csökkentheti drasztikusan, hanem az EU energiaimport-számláját is, ami éves szinten eléri a 330 milliárd eurót. Éppen ezért az uniós jogalkotók folyamatosan azon dolgoznak, hogy a 2030-as, 32,5%-os energiahatékonysági célt aktualizálják, vagyis a végső energiafogyasztást legalább 40%-kal, a primerenergia-fogyasztást pedig 42,5%-kal csökkentsék.

Címlapkép: Getty Images