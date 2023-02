Több száz milliárd forintnyi lánctartozás és állandó szakemberhiány - Milyen kihívásokkal néz szembe idén az építőipar?

Portfolio 2023. február 27. 14:14

Az építőipar teljesítménye az elmúlt években növekvő szerepet töltött be a magyar nemzetgazdaságban és az európai gazdaságban egyaránt. Az Európai Unióban a GDP 10,6%-át állítja elő. A 27 tagállamban az építési piaci termelési érték a 2020. évi 1402 milliárd euróról 1602 milliárd euróra növekedett a 2021. évben, ami 14,26%-os növekedés folyó áron. A 2021. évben az ágazat az Európai Unióban 13 millió főt foglalkoztatott, melyek 95%-ban mikro-, kis- és középvállalkozásokban találhatók - derül ki az ÉVOSZ legújabb tanulmányából, ami rámutat arra is, hogy melyek most az építőipar legnagyobb kihívásai.