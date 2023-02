Újabb részletek derültek ki a Sofitel hotel felújításáról

A szakértő az esetleges félreértések elkerülése végett kiemelte, hogy épületet nem bontják le, annak szerkezete néhány belső változás kivételével teljes egészében megmarad. A felújítás során változatlan marad az épület fő tömege, a mellékszárnyakhoz való viszonya, a térszerkezete, beleértve az átrium és a közlekedőrendszer egészét, emellett megmarad a homlokzati geometria is. Megújul viszont a külső héj, a homlokzatokat és tetőt is cserélik. A főbejárat átkerül a Dorottya utcába, így a Széchenyi tér felé egy terasz formájában élénk közösségi tér nyílhat. Az eddigi tetőterasz is beépül, ahol egy panorámabár kap majd helyet. Emellett természetesen teljes belsőépítészeti megújulás megy végbe a közösségi terekben és a szobákban egyaránt.

Bánáti Béla a lapnak kiemelte, hogy az új homlokzat üvegfelületén Victor Vasarely op-art művészete által inspirált, kerámia-szitázott mintarendszer lesz látható, ami a tér különböző pontjairól nézve, a zárterkélyek változó képét követve más és más arcát mutatja. Az épület tömege pedig egyedül a legfelső szintre tervezett panorámabár üvegtömegével bővül, ez azonban nem sérti a Zalaváry-féle főhomlokzat lényegét.

A tervek szerint az újranyitást követően az Accor lánc által üzemeltetett hotelben 350 szobát, illetve 15 apartmanlakosztályt alakítanak ki, a munkálatok alatt megszakítás nélkül működő kaszinó továbbra is a helyén marad. A tényleges felújítás a 2023 őszére befejeződő bontási munkák után indul.

Címlapkép forrása: MTI/Balogh Zoltán