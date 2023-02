Felépülhetne és megépülhetne minden Magyarországon, csak egy dolog kell hozzá

Az építőipari dömping vége, az ágazat lassulása talán éppen ideális időszakot teremt ahhoz, hogy a hazai építési ágazat szereplői rendezzék a folyamataikat és időt szakítsanak a versenyképességük javítására alkalmas technológiákra, ezek intergrálására és megtanulására. A nagyobb szereplők már tudják, hogy milyen költségcsökkentési és hatékonyságnövelési lehetőségeket nyit meg a BIM használata, és mennyivel több projekt valósulhatna meg szűkebb költségvetésből és rövidebb idő alatt. Itt az ideje, hogy a tervezőkön túl a kivitelezők és az üzemeltetők is ebben gondolkozzanak, illetve a kisebb vállalatok is felkészüljenek egy olyan új világra, ahol az építőipar digitalizáltság egyes részeit már törvények fogják meghatározni. Az új magyar építési törvényről, ennek kikényszerítő hatásairól, a 2023-as várakozásokról és az építőipar digitalizális formára való átállásáról volt szó a Graphisoft sajtótájékoztatóján.

"Az egész építőipari szakma csökkenést, stagnálást vár 2023-ra, ami azt is jelenti, hogy a vállalatok számára előtérbe kerül a versenyképesség növelése, ami a digitalizációval kezdődik. Egy ilyen időszakban talán még fontosabb, hogy magyar támogatással elérhetőek legyenek a világszínvonalú BIM megoldások és a jól képzett szakemberek" - mondta el előadásában Reicher Péter, a Graphisoft Magyarországért felelős ország igazgatója. A digitalizáció amellett, hogy pénzt hoz, segít hatékonyságot növelni, illetve a fiatal tehetségeket megtartani, és például digitális mérnökök képzésével a nők számára is vonzóvá tenni ezt az iparágat.

Hol tart a magyar piac, ki használ BIM-et?

A BIM a nagyberuházások tervezési fázisában már elfogadott módszer, de többségében nem alkalmazzák a kivitelezésben. A nagyobb szereplők tehát már ismerik, de tekintve, hogy mintegy 100 ezer építőipari vállalkozás van Magyarországon, a nemzetgazdasági szinten való elfogadottságot jóval szélesebb felhasználói körrel lehet csak elérni.

Az építészek munkafolyamataiba is már beépült a BIM, de a nagy költségcsökkentési lehetőség nem náluk van, hanem a kivitelezőknél, üzemeltetőknél, akik ugyan ismerik, de még ritkán alkalmazzák. A Graphisoft által készített 2021-es piackutatásból egyrészt az derült ki, hogy a szakági mérnököknél van nagy elmaradás a BIM használatát illetően, másrészt az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy azt a tudást, amit egy BIM menedzseri képzésen megkaptak a szakemberek az elmúlt években, sokszor nem alkalmazzák, csupán 5%-uk tudja a munkája során hasznosítani a megtanultakat. Ennek oka, hogy a vállalkozások csak lassan kezdenek el BIM-ben gondolkodni és ennek megfelelően pozíciókat is kialakítani a mérnökeik számára.

A Graphisoft az idén induló magyar építőipari digitalizációval kapcsolatban azt várja, hogy a teljes iparági BIM átállás viszonylag hosszabb idő alatt, a nemzetközi tapasztalatoknak megfelelően 5-8 év alatt valósulhat meg. A BIM technológia még korlátozottan van jelen ma a magyar építőiparban, leginkább az építészek használnak 3D BIM megoldásokat, de a piac idei szűkülése és az új törvényi előírások felgyorsíthatják a technológiai fejlesztéseket. A költségtudatosság a szoftverhasználatban is változást hoz, az egyszeri licencvásárlást felválthatja a kedvezőbb árú előfizetéses szoftverhasználat.

Új építési törvény van kialakulóban

Az előadás során elhangzott az is, hogy a magyar piac várja az új építési törvényt, amely várhatóan az állami beruházások esetében előírja a BIM megoldások alkalmazását a kivitelezés és a tervezés folyamatában, ezért is érezhető most a felfokozott érdeklődés a digitális megoldások iránt. Az építésügyi törvény 8 fejezetből fog állni, ebből egy fejezetben fogják a BIM-mel kapcsolatos előírásokat ismertetni.

A Graphisoft szakemberei az elmúlt években a saját piacaikon részt vettek a nemzeti BIM szabványok kidolgozásában, hiszen a digitális megoldásoknak kezelniük kell a helyi előírásokat, illetve a jogalkotók követik a technológia kínálta szakmai lehetőségeket. Chilétől a skandináv országokon át Szingapúrig a Graphisoft munkatársai követték a szabályozás és annak iparági megvalósításának folyamatát. A vállalat nemzetközi tapasztalata alapján a magyar piaci szereplők arra számíthatnak, hogy

a törvényalkotás valamint a nemzeti BIM szabványkidolgozás teljes folyamata akár 2 évet is igénybe vehet.

A BIM megoldások beépítése a gyakorlatba, a vállalati munkafolyamatokba ezután kezdődhet el. A teljes tervezési folyamat 3D alapúvá tételével - az építészek és a szakági mérnökök csapatmunkájának digitalizálása – létrejön a 3D építménymodell és a hozzá tartozó adatbázis. Ebben a fázisban már felhőalapúvá válik a csapatmunka, digitálisan valósul meg az ütközésvizsgálat és készül a mennyiségkimutatás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkafolyamatok átállítása és a mindennapi gyakorlatba történő beemelése erre a szintre a teljes építőipari vertikumban 5-8 év alatt válhat általánossá.

A kivitelezőknek megéri a digitalizáció, mert a BIM alkalmazásával nem lesz többé elvesztett adat, nyomon követhető és archiválható lesz a tervezés és kivitelezés során történt összes változtatás. A BIM az építőipari beruházások folyamatát a következő fázisban teszi teljessé a digitálisan tervezhető költségvetéssel és a kivitelezési időtervvel (4D, 5D), a nemzetközi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy ennek kötelezővé tételére még nincs gyakorlat.

Milyen haszonnal jár a BIM?

Összességében az építőipari BIM átállás a beruházások esetében:

átlagosan 30 százalékos költségmegtakarítást,

25 százalékkal hatékonyabb kivitelezést,

és a nemzetközi tapasztalat szerint négyzetméterenként mintegy 100 euró költségmegtakarítást eredményez az építmény életciklusa alatt.

Az ország és a társadalom számára pedig a legnagyobb előnyt a BIM alkalmazásával a környezetkímélőbb építési folyamatok jelentik, a csökkenő építőanyagszállítások, a rövidebb kivitelezési idő és a kisebb alapanyagfelhasználás, összességében az iparág csökkenő CO2 kibocsátását eredményezi.

2023 nagy változásokat hozhat

Reicher Péter elmondta, hogy az iparági stagnálást illetően a piac tisztulására is számítani lehet, mind tervezői, mind kivitelezői szinten egyre kevesebb munkát, megrendelést kapnak a cégek, így biztosan lesz olyan, aki kényszerből elhagyja a piacot. Aki viszont marad, annál eljöhet az attitűdváltás, a kisebb leterheltség teret engedhet az újdonságok átvételére.

Az idei év egy másik nagy feladata, hogy az üzemeltetőkhöz is eljusson a BIM szemlélet, és már az épülettervezés első lépéseinél is ott legyenek ezek a szakemberek.

Végül, az új törvény részleteinek kidolgozásához megfelelő muníciót nyújtó BIM kézikönyvek megismerése is ennek az évnek a feladata, ezzel is segítve a BIM becsatornázását a magyar építésügybe.

