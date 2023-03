Lázár János: az építésügyet, településkép-védelmet és műemlékvédelmet szabályozó összes törvényt felülvizsgáltuk

Tavaly október 11-én jelentette be Lázár János az új beruházási és építési kerettörvény elkészültét és azt, hogy egy újabb kódex összeállításán dolgozik a piac szereplőivel. Az építési és beruházási miniszter célja az volt, hogy az összes, az építésügyet, településkép-védelmét és a műemlékvédelmet szabályozó törvényt felülvizsgálják és azokat a Magyar építészetről szóló törvényben újra rendszerezzék. A miniszter most közösségi oldalán számolt be az eredményekről és arról, hogy a törvénytervezet koncepcióját társadalmi egyeztetésre bocsátják.