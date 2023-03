Változás jön a Népligeti felüljárónál

Péntek estétől részleges lezárásra kell készülniük az autósoknak az Üllői út és a Könyves Kálmán körút találkozásánál található felüljárónál.

Március 3-án, tehát pénteken 20 órakor kezdődik meg a Népligeti felüljárón a forgalomterelés kiépítése – erről a Budapest Közút tájékoztatta a Világgazdaságot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy március 4., szombattól a hídon kifelé továbbra is kettő, a centrum irányában viszont már csak egy forgalmi sávon lehet majd közlekedni.

A változás ideiglenes, de júliusig tart.

A lap arra is kitér, hogy a híd napi forgalma hozzávetőlegesen 15 ezer jármű irányonként. Vagyis 24 óra leforgása alatt a hídon mintegy 30 ezer jármű halad át.

A városközpont felé vezető oldalon a külső sávot körülbelül 200 méter hosszban zárják le a Pénzverde előtti résznél. A lap szerint valószínűsíthető, hogy az Üllői úton észak felé tartó forgalom egy része a felüljáró helyett a Könyves Kálmán körúton folytatja útját. Az Üllői úton a reggeli és a délutáni csúcsban lehet számítani nagyobb sorképződésre, a forgalom lassulására.

A BKK arra hívta fel a figyelmet, hogy a felüljáró kapacitása a jelenleginél kisebb lesz, ezért a belváros irányába tartóknak a közösségi közlekedést, elsősorban az M3-as metró használatát javasolja.

Az ideiglenes lezárásra azért van szükség, hogy megvizsgálják: el kell-e bontani a Népligeti felüljárót, vagy sem.

Címlapkép: A Népligeti felüljáró az Üllői út és a Könyves Kálmán körút találkozásánál. Sok más budapesti átkelőhöz, hídhoz hasonlóan a Népligeti felüljáró is több éve vár a felújításra. Állapota annyira leromlott, hogy január 1-től a 12 tonnánál nehezebb járművek nem is hajthatnak már fel rá, valamint az eddig itt közlekedő autóbuszok, így a reptéri a Deák Ferenc tér és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja között közlekedő 100E jelzésű autóbuszjárat is a Népligeten keresztül halad. A személygépjárművek továbbra is biztonságosan használhatják a közlekedési létesítményt. A háttérben a Semmelweis Egyetem (SOTE) Nagyvárad téri Elméleti Tömbje. Forrás: MTVA/Bizományosi: Róka László