Jön az országos, az állami és az önkormányzati főépítész

Háromszintű főépítészi rendszerre tesz javaslatot a magyar építészetről szóló törvény, amely az országos főépítészt, az állami főépítészt és az önkormányzati (települési, térségi) főépítészt foglalja magában.

Az országos főépítész az Építési és Közlekedési Minisztériumban állami vezető, aki megfelelő szakmai végzettséggel és hivatali szervezettel látja el feladatát. Feladatai közé műemlékvédelmi, településrendezési és építészeti-műszaki ügycsoportok egyaránt tartoznak.

Az állami főépítész a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokban működik, aki főosztályvezetői besorolású, szakmai végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő, munkáját pedig az Állami Főépítészi Iroda segíti. Feladatai közé területrendezési, településrendezési és építészeti-műszaki ügycsoportok egyaránt tartoznak.

Építőipar 2023 A hazai építőipar legfontosabb kérdéseivel kiemelten foglalkozunk a március 30-i Építőipar 2023 konferencián. Részletekért kattints!

Mivel a helyi településképi követelmények érvényesítésében, a településfejlesztési dokumentumok és a helyi építési szabályzat (HÉSZ) gondozásában, valamint építészeti-műszaki tervdokumentációk véleményezésében a települési főépítészeknek igen jelentős a szerepük, azonban jelenleg csak mintegy 400 település rendelkezik települési főépítésszel, ezért a törvény az ő vonatkozásukban vezeti be a legjelentősebb változást, megfelelő türelmi idő biztosításával. Eszerint – természetesen a főváros, a fővárosi kerületek és megyei jogú városok mellett –

valamennyi városi jogállású településnek kötelező lesz saját önkormányzati (települési) főépítészt alkalmaznia legkésőbb 2025. január 1-jétől.

A községi jogállású (vagy nagyközségi címmel rendelkező) települések vonatkozásában viszont választási lehetőséget kínálnak:

vagy saját önkormányzati (települési) főépítészt alkalmaznak,

vagy a szomszédos községekkel összefogva közösen alkalmaznak önkormányzati (térségi) főépítészt,

vagy ha 2025. január 1-jéig egyik kötelezettségüknek sem tesznek eleget, a település fekvése szerinti járásszékhely város önkormányzati (települési) főépítésze lesz az adott község vonatkozásában is 2025. január 1-jétől az önkormányzati főépítész.

Szükséges kiemelni, hogy a járásszékhely városokba kerülő főépítészi többletfeladatokhoz az állam költségvetési támogatást kíván biztosítani.

A törvény egyúttal – amellett, hogy a vármegyei területrendezési terveket is ki kívánja vezetni – megszünteti a vármegyei önkormányzati főépítész jogintézményét.



Fontos kérdésként merül fel különösen a kistelepüléseken, hogy a települési főépítészek a működési területükön nem készíthetnek építészeti-műszaki tervdokumentációt, azaz saját településükön nem tervezhetnek. Mivel a települési főépítészek jellemzően lokálpatrióták, akik maguk is tevékenyen részt kívánnak venni a települési környezet alakításában és minőségi formálásában, a törvényben megszüntetik a jelenleg jelentkező összeférhetetlenséget. Egyúttal garanciális szabályként kimondásra kerül, hogy a saját építészeti-műszaki terveiket sem településképi eljárásban, sem tervtanácsi eljárásban nem bírálhatják el, az ilyen ügyek elbírálása az állami főépítész és a területi tervtanács elé fog kerülni. Emellett garanciális szabály az is, hogyha a főépítész a saját „hivatali” illetékességi területén tervez, azt a területi kamarának be kell jelentenie. A főépítészi feladatok ellátása jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséghez és szakmai gyakorlathoz kötött tevékenység marad a továbbiakban is, amelynek részletszabályait kormányrendelet fogja meghatározni.

A március 30-i Építőipar 2023 konferencián a magyar építészeti törvény várható részleteiről és hatásairól Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára tart előadást, majd arról, hogy mire készüljön a mérnökszakma az új építészeti és beruházási törvénnyel Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki Kamara elnökének moderálásában az alábbi szakértők beszélnek:



Keszthelyi Tibor, Elnök-vezérigazgató, FŐMTERV Zrt.

Laczkovich Gergely, alapító ügyvezető igazgató, 3E International Kft.

Lánszki Regő, építészeti államtitkár, Építési és Közlekedési Minisztérium



További részletelért kattints ide!

Kapcsolódó cikkünk 2023. 03. 06. Itt van Lázár János 12 pontja: gyökeres változásokat hoz az új építészeti törvény

Címlapkép forrása: Getty Images