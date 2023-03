A nehezén túl vagyunk? Így ragyog most a magyar ingatlanpiac csillaga

A 2023-as évi várakozásait, a tavalyi év legfontosabb trendjeit, változásait, számait mutatta be a Cushman&Wakefield a magyar ingatlanpiac vonatkozásában: ezek alapján az ingatlanbefektetési piac egyértelműen lelassult, a budapesti irodapiacon azonban a bérlői kereslet továbbra is megvan, a logisztikai ingatlanoknál már vége az egyeduralomnak és egyre inkább többszereplőssé válik a piac, a kiskereskedelmi szektorban a felújításoké lehet a főszerep, míg a szálláshelyeknél közel két számjeggyel növekedhet a hotelszobák száma a következő 3 évben - áll "The Hungarian Real Estate Markets Outlook 2023" című riportban.