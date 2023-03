Mennyivel ér kevesebbet a lakásod, ha hajléktalanszálló, temető vagy autópálya mellett van?

Nagyon zavaró tud lenni, ha a lakásunk közelében tartósan olyan tevékenység zajlik, ami nem teszi lehetővé az otthoni pihenést, sőt egészségkárosító hatása is van. Ilyen lehet például egy közeli autópálya zajszennyezése, az alattunk lévő étteremből kiáramló szagok, de akár egy vizesedő szuterén is. Ezek a tényezők erős értékcsökkentő hatásként jelennek meg az ingatlan árában, de hogy pontosan mit is jelent ez, arról Csorba Dániel , ingatlanértékesítő, vlogger, egy felmérésben kérdezte meg a szakmát. Összesen több mint 100 értékesítő mondta el véleményét arról, hogy a különböző zavaró tényezők, megítélésük szerint, mekkora értékcsökkentést jelentenek a lakások árában.