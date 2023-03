Nincs megállás az építésben: félmillió tavaly, és újabb félmillió négyzetméternyi ingatlan idén

Portfolio 2023. március 09. 17:15

Bár az építőipar egésze visszaesésre számít, van egy alpiac, ami töretlen lendülettel hozza az újabb és újabb fejlesztéseket. 2022-ben rekordévet zárt a hazai ipari és logisztikai ingatlanok piaca, mind az új fejlesztések, mind a bérbeadási volumen, és még a vidéken átadott beruházások tekintetében is. De nincs megállás, továbbra is van kereslet ezekre az új építményekre, amit a bérleti díjak 10–15 százalékos növekedése melletti rekordalacsony 4 százalékos üresedési ráta is bizonyít. 2023-ban a félmillió négyzetmétert is meghaladó területű logisztikai és ipari ingatlan készülhet el, amelyek több mint 60 százalékára már előbérleti szerződést kötöttek – hangzott el a 13. Közlekedéslogisztikai Konferencián, Herceghalmon.