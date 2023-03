Ennyivel eshetnek vissza a lakásárak - Pontos számokról beszéltek a szakértők

Világszerte több országban is csökkenni kezdtek a lakásárak az utóbbi egy évben és a folyamat az előttünk álló időszakban is folytatódhat. A Reuters ingatlanpiaci elemzők körében végzett globális közvélemény-kutatása szerint a lakásárak további esése van kilátásban, miután az Egyesült Államok kamatszintjei valószínűleg még magasabbra fognak emelkedni.

Az Egyesült Államokban, Kanadában, Nagy-Britanniában, Németországban, Ausztráliában és Új-Zélandon is csökkenést hozhat a következő időszak a lakásárakban, miután a járvány kezdete óta több helyen is, akár 50 százalékos emelkedés ment végbe.

A tavalyi évben már csökkenésnek indultak a lakásárak Kanadában és Új-Zélandon, de több más országban is hasonló folyamatok zajlanak. Közös ezekben az országokban, hogy magas a háztartások adósság/jövedelem aránya. A korábbi csúcsokhoz képest a várakozások szerint az egyes országokban az alábbi mértékben eshetnek vissza a lakásárak:

Kanada: -20%

Új-Zéland: -20%

Ausztrália: -16%

Németország: -11,5%

USA: -10%

Nagy-Britannia: -8%

A fenti országokon túl Kínában az elmúlt időszakban az adósságok fizetése jelentette a legnagyobb problémát a lakáspiacon, ebben azonban az idei évben javulás következhet be. India lakáspiaca viszont az emelkedő kamatlábak ellenére is ellenálló maradhat.

Bár a cikk nem említi Magyarországot, az utóbbi hónapokban nálunk is erősen visszaesett a lakások iránti kereslet. A vevők kivárnak, és egyelőre az eladók is, de az alku mértékének emelkedése már nálunk is jól látszik.

