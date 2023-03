Egy teljes magyar ingatlan-portfólió kapott zöld minősítést

Megszerezte a BREEAM nemzetközi zöldépület minősítést a Nhood által az elmúlt két évben kezelt teljes ingatlan-portfólió - áll a cég közleményében.

Ma már számtalan módszer áll rendelkezésre ahhoz, hogy évről évre javítsuk az ingatlanok fenntarthatósági teljesítményét, amelyeket konkrét mérésekkel lehet követni. Az egyik ilyen eszköz a BREEAM, amely az épületeket a környezetbarát működés szempontjából vizsgálja, és nemzetközi szinten is összehasonlíthatóvá teszi. A minősítés külön kategóriákban értékeli az új építésű, a felújított, és a már használatban lévő ingatlanokat.

A Nhood 2021 nyarán kezdte el az összes általuk kezelt, már megépült épületek BREEAM szempontrendszer szerinti felmérését, majd meg is szerezték a BREEAM In-Use tanúsítványokat az ingatlanokra. A minősítéseket 3 évente felülbírálják, lekövetve ezáltal a válzotásokat.

A BREEAM minősítésnek megfelelt (Pass), jó (Good), nagyon jó (Very Good), kiváló (Excellent) és kiemelkedő (Outstanding) fokozatai vannak, annak megfelelően, hogy az épület hány százalékát teljesíti a brit Épületkutató Intézet által megadott fenntarthatósági kritériumoknak. A részletes elemzés többek között az energetika, a hulladékkezelés, a biodiverzitás, a zöld energia és a fenntartható közlekedés területét vizsgálja.

A cég arról is beszámolt, hogy az épületminősítés mellett az összes általunk menedzselt kereskedelmi központ zöldfelületeit felmérették különböző környezetvédelmi kritériumok alapján, készítve egy ökológiai jelentést, amely a területek természetvédelmi állapotát és biológiai aktivitását mutatja be. Ezeknek megfelelően az általunk üzemeltetett helyszíneken az Auchan Magyarországgal együttműködve fejlesztik a zöld területeket az élővilág élettereinek támogatásával, például odúk és etetők kihelyezésével a különböző madárfajok számára. 2022 áprilisától zajlik egy fásítási projekt is, a Soroksári Bevásárlóközpont területén mintegy 7500 négyzetméteren 87 db őshonos fát ültettek el és 200 négyzetméteren 600 db erdészeti földlabdás facsemete elültetésével létrehozták Magyarország legnagyobb Miyawaki kiserdejét, amely a hagyományos fásításhoz képest ötszörös CO 2 megkötésű. A fásítási projektjük idén parkosítással folytatódik.Szemerédi Dóra Diána, CSR és belső kommunikációs vezető elmondta, hogy: „Nagyrészt Good és Very good minősítéseket szereztünk az egyes ingatlanok számára. Ez az átfogó elemzés megmutatta, mely fókuszpontokra kell hangsúlyt helyezni, hogy a következő minősítés során még magasabb kategóriába kerülhessünk. További cél, hogy a kezelésünkben lévő ingatlanok nagy felületeit visszazöldítsük a már lebetonozott részek újragondolásával."

