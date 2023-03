Nem győzzük kapkodni a fejünket ilyen árak láttán - Mutatjuk, mennyibe kerül egy új lakás Budapest kerületeiben

Kiadta a részletes, budapesti újlakáspiacra vonatkozó adatait az ELTINGA, így a Budapesti Lakáspiaci Riport legfrissebb számai alapján megnéztük, hogy a fővárosi kerületekben mennyibe kerül ma egy új lakás. Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, a jelenlegi átlagos négyzetméterár Budapesten 1,43 millió forint, ami mögött most is hatalmas kerületi különbségek vannak. Nézzük, hol, mennyibe kerül ma egy átlagos új építésű lakás!

Mostanra nemcsak a használt, de az új lakások áremelkedése is lelassult. Az alacsony kereslet hatására a kínálati négyzetméterárak növekedése megállt, a mindössze 0,7%-os növekedés inkább stagnálásnak nevezhető. Bár az éves árváltozás még így is 19,6%-os volt, ez is 10 százalékponttal alacsonyabb, mint az előző negyedévben mért érték.

Az idei év elején kevesebb új fejlesztés értékesítése kezdődött el. Mindössze 840 új lakás jelent meg a piacon, aminél kevesebbet utoljára a 2020-as pandémia idején tapasztalhattunk. A legtöbb nagy fejlesztő az év végén már piacra hozta új projektjeit, így idén mindössze 6 olyan fejlesztés indult, ami elérte az 50 lakásos nagyságot.

Ennyibe kerülnek a lakások Budapest kerületeiben

Jelenleg az átlagos négyzetméterár Budapesten 1,43 millió forint, ami mögött jelentős eltéréseket látunk. A legdrágább budai (I., II., XII.) és pesti (V., VI.) kerületekben 2 millió forint feletti árszint mérhető, míg a külső-pesti kerületekben még mindig 1 millió forint alatt marad az átlagos négyzetméterár.