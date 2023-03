Válsághelyzetben lévő anyák és gyerekeik számára biztosít szállást a VII. kerület legújabb fejlesztése

A Családok Átmeneti Otthona számára újít fel egy eddig üresen álló önkormányzati társasházat Erzsébetváros önkormányzata. A Nefelejcs utcai fejlesztést saját forrásból, egy 384 millió forintos beruházás keretében valósítja meg a kerület.

Az átmeneti gondozást nyújtó intézmény az életvezetési problémák vagy más szociális krízis miatt otthontalanná vált családokat, illetve a válsághelyzetben lévő anyákat és gyerekeiket fogadja be, ahol a gyerekek szükség szerint teljes körű ellátást, gondozást és nevelést kapnak, a szülőknek pedig az ápolás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget is nyújtanak. Egy intézményvezető és öt szakember támogatja a nehéz helyzetben lévőket a családgondozásban, életvezetési tanácsadásban, fejlesztésben, munkahely keresésben és a saját lakáshoz való hozzájutásban is. A ház földszintjén és két emeletén négy-négy egy-, illetve kétszobás lakást alakítanak ki saját fürdőszobával és konyhával vagy főzőfülkével.

