Hol, mekkora lakást kaphatunk egymillió dollárért? - Nézzük, hogy áll Budapest a világ luxustérképén

Portfolio 2023. március 18. 15:01

Magyarországon már a néhány száz milliós házak kapcsán is sokan felkapják a fejüket, de ez semmi ahhoz képest, ami a világ legdrágább lakáspiacain zajlik. Míg a gazdasági bizonytalanságok miatt egyre több helyen fordul stagnálásba vagy enyhe csökkenésbe a korábbi lakáspiaci növekedés, addig a luxuslakások piacán továbbra is tart a szárnyalás. Az alábbiakban összeszedtük, hogy mely városokban cserél gazdát a legtöbb luxuslakás és hol, mekkora lakásra lenne elég ma egymillió dollár, illetve azt is megnéztük, hogy mi a helyzet Budapesten a világ legdrágább városaihoz képest.