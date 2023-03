Új alapokon a hazai építőipar: nem kell sokat várni, és választ kapunk a kérdésekre

Változásokkal teli, izgalmas és egyben kockázatos időszakába lépett a hazai építőipar. Az állam, a vállalatok és a lakosság is behúzta a féket, de a kereslet visszaesése mellett a kiszámíthatatlan energiakörnyezetet, az egekben járó inflációt, a kamatokat, a bérfeszültségeket, a külföldi versenytársakat is kezelnie kell az iparági szereplőknek. Kétszámjegyű növekedés helyett a túlélés az új cél? Többek között erre a kérdésre keressük a választ a hazai építőipar egyik legfontosabb üzleti találkozján, a Portfolio Építőipar 2023 konferencián . A szakma kiemelt szereplőinek támogatásával létrejövő rendezvény idén ünnepli az 5. évfordulóját, ami egyben azt is jelenti, hogy most fogjuk 5. alkalommal átadni az egyre nagyobb presztizzsel rendelkező „Év Építőipari Személyisége” díjat.