Videón mutatjuk, milyen lett a 3-as metró két újabb állomása

Március 20-án, várhatóan délutántól 3 órától az M3-as metró újra a teljes vonalon, Kőbánya-Kispest és Újpest-központ között jár, de a Nagyvárad téren és a Lehel téren nem állnak meg a szerelvények - írja a BKK . A mai napon adják át a Nyugati pályaudvar és az Arany János utca állomásokat, amit most videóban mi is megmutatunk.

Ma délután, várhatóan 3 órától ismét a teljes vonalon elindul a forgalom az M3-as metró vonalán, a Nagyvárad téren és a Lehel téren azonban nem állnak meg a szerelvények. Hétvégente csak a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között jár a metró, a Göncz Árpád városközpont és Kőbánya-Kispest között a buszsávban haladó M3-as metrópótló busszal lehet utazni.

Hétvégén a Lehel tér és a Nagyvárad tér is elérhető a Göncz Árpád városközpont és Kőbánya-Kispest között közlekedő M3-as pótlóbuszokkal, ezért az M14-es és az M30-as állomáspótló járatok ekkor nem közlekednek, viszont a 34-es és a 106-os buszok a hétköznapokkal megegyezően a Göncz Árpád városközpont helyett a Lehel térig közlekednek.

A Nagyvárad tér és térsége a Népligettől induló M30-as állomáspótló busszal és a 83-as trolibusszal, a Keleti pályaudvar és a belváros felől az új jelzése szerint 23-as (korábbi 2M) és a 24-es villamosokkal, a Semmelweis Klinikák felől rövid gyaloglással vagy MOL Bubival érhető el. A Lehel tér és környéke a Nyugati pályaudvartól az M14-es állomáspótló busszal, a Göncz Árpád városközpont felől a meghosszabbított útvonalon közlekedő 34-es és 106-os buszokkal érhető el. Az M14-es és az M30-as állomáspótló buszok csak hétköznap közlekednek.

Újabb állomásokat adnak ma át

A Nyugati pályaudvari és az Arany János utcai megállókat ma adják át, ezek közül a Nyugati pályaudvar az alábbi videóban tekinthető meg:

Az Arany János utcai megálló pedig ebben a videóban látható:

Változik a felszíni közlekedési hálózat is

Az M3-as metró közlekedési rendjének változásához igazodva változik a metróhoz kapcsolódó felszíni közlekedés is.

• Változás Észak-Pesten

A 122-es busz helyett március 18-tól, szombattól a 122E busz közlekedik Káposztásmegyer és Újpest-városkapu között, amely gyorsabban közlekedik. A járat kevesebb megállóhelyet érint, és új útvonalon, a Megyeri úton és a Külső Szilágyi úton közlekedik mindkét irányban. A buszok a hétköznap reggeli csúcsidőben 7-8 percenként indulnak, és bővebb üzemidőben, már napközben és késő este is közlekednek.

• Változások a Hungária-körgyűrűn belül

A 15-ös és a 115-ös busz március 18-tól, szombattól összevontan, 15-ös jelzéssel közlekedik a Boráros tér és a Gyöngyösi utca M között. Változik a busz útvonala: a Gyöngyösi utca felé a Bakáts utca–Lónyay utca helyett a gyorsabb Közraktár utca–Fővám tér–Vámház körút útvonalon közlekedik, és megáll a Boráros tér H (Közraktár utca) megállónál, a Zsil utcánál, a Czuczor utcánál, valamint a Fővám téren is. Továbbá a buszok a Boráros tér irányában a Bulcsú utca–Lehel utca–Lehel tér helyett a Váci úton közlekednek, és érintik a Váci úti Lehel tér M megállóhelyet (a mai metrópótló autóbusz megállóhelye).

A Dagály utcai lakótelep az immár hétvégén is közlekedő 79-es trolibusszal érhető el március 18-tól. A troli ezentúl megáll az Esztergomi úton, a Róbert Károly körúti felüljáró közelében, a Göncz Árpád városközpont M (Esztergomi út) megállóhelyen.

Továbbra is közlekedik az 1M villamos a Bécsi út / Vörösvári út és a Népliget között, amelynek jelzése később 1A-ra fog változni. A 73-as trolibusz útvonalát véglegesítik, a továbbiakban is a Keleti pályaudvar M és a Nyugati pályaudvar M között közlekedik, a Podmaniczy utca–Teréz körút–Váci út–Ferdinánd híd útvonalon. A 109-es autóbusz az alacsony utasforgalom és a kötöttpályás járatokkal való párhuzamosság miatt március 18-tól, szombattól nem közlekedik, helyette a csúcsidőben sűrűbben induló 9-es autóbusszal, a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosokkal és a H5-ös HÉV-vel lehet utazni. A 2M villamos 23-as, a 72M trolibusz 72-es, a 79M trolibusz 79-es, a 83M trolibusz pedig 83-as jelzést kap március 18-tól, szombattól, de a járatok útvonala nem változik. A 83-as trolibusz megáll a Czuczor utcánál is.

•​​​​​​​ Változások Dél-Pesten

Március 18-tól a 23-as buszok útvonalát meghosszabbítják a Szentlőrinci úti lakótelepig, jelzése 224-esre változik, a 23E gyorsbuszok pedig 223E jelzéssel közlekednek. A térségben közlekedő járatok összehangolt menetrend szerint járnak a Boráros tér H és a dél-pesti végállomások között. 224E jelzéssel továbbra is közlekedik gyorsjárat a Szentlőrinci úti lakótelep és a Boráros tér felé, valamint az utasok kérésére megmarad az Alacskai úti lakótelep és a Boráros tér közötti gyorsjárat is 255E jelzéssel (korábbi 254M). Az Alacskai úti lakótelep és Pestszentimre közlekedésének javítására a 254E és a 255E járatok vonalán ezentúl csuklós autóbuszok közlekednek, így lényegesen nagyobb férőhelykínálatot biztosítanak.

A 199-es autóbusz helyett március 18-tól, szombattól az újonnan induló 268-as autóbusszal lehet utazni Kispest, Vas Gereben utcától Kőbánya-Kispesten át Akadémiaújtelep felé. A járat útvonala az 525. tér és a Templom tér között megegyezik a 68-as busz útvonalával, de a Templom tér és a Vas Gereben utca között attól eltérően közlekedik. A Határ út, a Wekerletelep és Kispest kertvárosa a sűrűbben induló 194-es és 194B buszokkal is megközelíthető.

A 132E busz március 18-tól, szombattól a jövőben hosszabb útvonalon, a Szent Lőrinc-telepig jár, a 98E busz pedig március 20-tól hétfőtől Kőbánya-Kispest M felé megáll a Csaba utcánál is. A 217E busz továbbra is közlekedik a délutáni csúcsidőben is, ahogy a 182A járat is elindul a csúcsidőszakokban a továbbiakban is.

Emellett:

Március 20-tól, hétfőtől a 178-as busz a Naphegy tér és a Deák Ferenc tér M között csúcsidőben gyakrabban közlekedik, a Deák Ferenc tér M és a Gyöngyösi utca M között pedig a gyakrabban induló 105-ös busszal lehet utazni. A Lehel téri metróállomás felújítása miatt a 34-es és 106-os buszok március 20-tól, hétfőtől hosszabb útvonalon, a Lehel tér és az észak-budai végállomásaik között közlekednek.

