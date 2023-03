Élesen bírálta a ferencvárosi parkolási rendszert a Magyar Autóklub szakértője

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk , hétfő óta 10 ezer forint szabálysértési bírsággal bünteti a ferencvárosi közterület-felügyelet azokat az autósokat, akik lakossági engedély nélkül este 6 és reggel 7 között a kizárólagos lakossági parkolóhelyeken hagyják autóikat a IX. kerületben. A döntés kapcsán most megszólalt a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke is, aki az InfoRádiónak nyilatkozva bírálta a kialakult helyzetet.

Ferencváros február 20-án vezette be a kizárólagos lakossági parkolást a Haller utcától befelé eső Belső és Középső-Ferencvárosban a helyi lakosok parkolás-problémáinak enyhítésére. Ezen a területen 4351 fizetős parkolóhely van, amiből 1205 darabot jelölt ki az önkormányzat kizárólagos lakossági parkolónak. Hétfő óta pedig 10 ezer forint szabálysértési bírsággal bünteti a kerületi közterület-felügyelet azokat az autósokat, akik lakossági engedély nélkül este 6 és reggel 7 között a kizárólagos lakossági parkolóhelyeken hagyják autóikat. A szabály a zöld rendszámú autókra is vonatkozik, ők is csak lakossági engedéllyel parkolhatnak a kijelölt részeken. A várakozási tilalmi időszak a hét minden napján érvényes.

A döntés több szempontból is bírálta a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke, aki szerint a ferencvárosi parkolás szigorítása egy új lépés az autósok kiszorítása felé. Ezzel szemben Ferencváros polgármestere úgy gondolja: az intézkedés jelentősen könnyíti a kerületben élők parkolását.

"Ez egy újabb intézkedés a gépkocsival közlekedők kiszorítására. Most már sajnos évek óta zajlik egy olyan törekvés, amely az autósok leckéztetésével a városból történő kiszorítására, a közlekedési feltételek minél kedvezőtlenebbé tételére irányul" – mondta az InfoRádióban Kovács Kázmér, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke.

Azt ugyanakkor elismerte, hogy a helyi lakosságnak fontos a parkolóhelyhez jutás, de véleménye szerint az is fontos lenne, hogy ne építsenek újabb irodaházakat, vagy ha igen, akkor ott mindenhol ténylegesen kérjék számon a gépkocsik elhelyezésével összefüggő követelmények betartását, illetve, hogy a mélygarázsok parkolóhelyei ne legyenek megfizethetetlenül drágák.

Címlapkép forrása: Getty Images