Lázár János: az előző két uniós ciklusban kissé Kőmíves Kelemen módjára építkeztünk

A külső körülmények megváltozásával magyarázta Lázár János azt, hogy az állami beruházásokat irányítottan, "svábosabban" kell megvalósítani. Az erőforrások végesek, így a korábbiaknál is nagyobb odafigyeléssel lehet csak elkölteni azokat. Beruházásokra ugyanakkor továbbra is szükség van, melyek részben közcélt szolgálnak, részben gazdasági jellegűek - hangsúlyozta. A miniszter szerint az állam továbbra is megkerülhetetlen szereplője az ország fejlesztésének, az elmúlt bő egy évtizedben a fejlesztések 30 százaléka állami forrásból valósult meg.

Az új beruházási törvény kapcsán kiemelte, hogy "az állami beruházások rendjéről szóló jogszabály rendet tesz abban, hogy az államnak a jövőben hogyan kell építkeznie", ezt azonban megfontoltan szabad csak végrehajtani, az állami beruházásokat a társadalmi igényekhez kell igazítani, és ezekhez kell hozzárendelni a konkrét forrásokat.

El kell ismerni, az előző két uniós ciklusban kissé Kőmíves Kelemen módjára építkeztünk.

Ezalatt azt értette a miniszter, hogy eddig nemcsak az ország érdekeit nézték, hanem a rendelkezésre álló forrásokat, lehetőségeket is. Voltak olyan felújítások, építkezések, amik csak részben valósultak meg, például amikor egy műemlék épületnél csak az egyik homlokzat újult meg, vagy egy útszakasznak csak a felét tették rendbe. Emellett a fenntarthatóságra is nagyobb hangsúlyt kell helyezni egy tízéves, átlátható és számonkérhető ágazati fejlesztési tervvel. Lázár János kiemelte, hogy több hatásvizsgálatra lesz szükség, új keretet kell adni a beruházásoknak aszerint, hogy a jövőben milyen feltételek mentén mi épüljön.

A miniszter a vidéki beruházások fontosságáról is beszélt, miután a 2010 és 2022 között elköltött állami források 65-70 százaléka Budapestre került. Véleménye szerint bár fenn kell tartani Budapest fejlődését, de a "gyorsítósávot" már a vidék előtt nyitná meg.

Végül a leállított beruházások kapcsán kiemelte, hogy óvatosnak kell lenni, mert ha egy bizonyos szint alá esnek az állami beruházások, annak negatív hatása lesz a komplett szektorra, aminek következtében az építőipari munkások tömegével vándorolnának külföldre. A hazai gyárépítések és ipari beruházások viszont megakadályozhatják ezt, így célszerű az erőforrásokat ide koncentrálni.

Címlapkép forrása: Portfolio / Mudra László