Azt hiszed, Budapesten magasak a lakásárak? Nézd meg, mi zajlik a környező fővárosokban

Bár a V4-ek fővárosainak lakáspiacai elsőre hasonlónak tűnnek egymáshoz, mind az árakban, mind az elérhető hozamokban vannak különbségek. Nagyon nem mindegy, hogy Prágában, Varsóban, Pozsonyban vagy Budapesten vásárolunk befektetési céllal lakást, ahogy az sem mindegy, hogy ezt a fővárosok melyik részén tesszük. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy a régiós fővárosok lakáspiacain - kiegészítve Bukaresttel - milyen árakra, bérleti díjakra és hozamokra lehet számítani.

Nem meglepő, hogy a vizsgált fővárosok közül a legmagasabb lakásárakkal a gazdaságilag is legfejlettebb Csehország fővárosának piacán találkozunk, ahol a belvárosi, jó állapotú lakások négyzetméterára eléri a 2,8 millió forintot. Ezzel egyébként a cseh főváros több nyugat-európai nagyvárost is maga mögé utasít, igaz, ez csak egy szűk belvárosi területre igaz.

Prága külvárosában már valamivel alacsonyabbak az árak, de még ott is 1,8-1,9 millió forint körül alakul a négyzetméterár. A harmadik helyre Pozsony belvárosa került, majd ezt a lengyel főváros, Varsó központja követi. Előbbiben 1,7, utóbbiban 1,6 millió forint körül van az átlagos négyzetméterár. Pozsony külvárosa és Budapest belvárosa nagyon hasonló egymáshoz, mindkét helyen 1,3 millió forint körül mozog az átlag, Varsó külvárosa viszont már nem drágább Budapest külső kerületeinél, mindkét helyen 900 ezer forint körül van egy újszerű lakás négyzetméterára. Jelentősen alacsonyabbak viszont az árak Bukarestben, ahol az ottani központ árai alulról közelítik csak a budapesti külvárosi átlagot, míg Bukarest külvárosában valamivel több mint félmilliós négyzetméterárakon még ma is találunk lakást.

Bérleti díjak, hozamok

A lakásárakkal viszont nem mindenhol arányos a bérleti díjak szintje. Prága belvárosa természetesen ebben a mutatóban is az élen áll, de közel sem akkora előnnyel, mint ahogy azt a lakásárak indokolnának. A cseh főváros központjában mintegy 350 ezer forintnyi koronába kerül egy garzonlakás havonta, míg a jelentősen olcsóbb Varsó belvárosában is majdnem 300 ezerbe. Prága külvárosa és Pozsony belvárosa szinte fej-fej mellett halad, 250-250 ezer forint körüli bérletidíjszintekkel, míg Budapest belvárosa csak Varsó külvárosa után következik, mintegy 200 ezer forinttal. Fontos itt is kiemelni, hogy ez nem az átlagos méretű, hanem a kisebb, garzonlakások bérleti díjaira utal. Bukarest belvárosa ebben a tekintetben már megelőzi Budapest külvárosát, előbbiben 160-170 ezer, utóbbiban 150 ezer forint körül alakul ugyanez, míg a román főváros külsőbb kerületeiben már 120 ezer forintnyi lejért is lehet jó állapotú, kiadó garzonokat találni.

A fenti számokból adódóan a bruttó hozamokban is jelentős különbségeket találunk.

4% alatt: Prága belváros

4-5% között: Prága külváros, Pozsony külváros, Pozsony belváros és Budapest belváros

5-6% között: Budapest külváros, Varsó belváros, Bukarest belváros

6% felett: Bukarest külváros, Varsó külváros

Ha tehát kimondottan csak a lakáspiaci hozamokat nézzük, akkor utóbbi kettőben lenne érdemes nézelődni, ugyanakkor érdemes az országok piaci stabilitását, vagy az adott lokáció keresettségét is figyelembe venni.

Drága Prága, de a jövedelmek is magasabbak?

Ahogy korábban írtuk, az utóbbi hónapokban már számos ország lakáspiacán lassulást látunk, de az elmúlt években végbement drágulás összességében még rontotta a lakáshoz jutási lehetőségeket.

Európa öt legkevésbé megfizethető lakáspiacából négyet a V4-fővárosok tesznek ki,

ami a magas lakásárak és az ahhoz viszonyított alacsonyabb jövedelmek eredménye. A tavalyi évben a lakásvásárlás elérhetőségének romlása jellemezte az európai fővárosokat. Az MNB Lakáspiaci Jelentése szerint például Budapesten 2021-ben 16,3 évnyi, 2022 októberében már 18,0 évnyi országos átlagjövedelem volt szükséges egy 75 négyzetméteres lakóingatlan megvásárlásához.

Ahogy a fenti ábra mutatja, a kelet-közép-európai fővárosokban a legmagasabb a lakásár/jövedelem-mutató értéke, ahol az európai átlagnál magasabb a saját tulajdonú lakások aránya. Ezen belül is Prága áll az élen, ugyanis hiába magasabbak ott akár 50 százalékkal is a bérek mint Budapesten, a lakásárakban még nagyobb a differencia. A második helyre Pozsony került, de a negyedik helyen álló Varsóban is drágábbak jövedelemarányosan a lakások, mint az ötödik helyen álló Budapesten.

Címlapkép forrása: Getty Images