Hogy áll a magyar építőipar Európa többi országához képest?

Az építőipar szinte mindenhol az egyik legfontosabb ágazata a gazdaságnak, mind a foglalkoztatottak száma, mind a beruházási volumen tekintetében. Bár az építőipari beruházások értéke valójában nem egy GDP-részarányos mutató, mégis jó viszonyítási alapot ad ahhoz, hogy a gazdaság méretével összehasonlítsuk a beruházási volument. Az alábbiakban ez alapján hasonlítottuk össze az unió országait, kiegészítve Svájccal és Norvégiával. Nézzük, hogy áll az európai listán Magyarország!

Ami az uniós országok építőipari volumenét illeti, 2021-ben mindössze öt ország - Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Hollandia - adta a teljes beruházási érték 70 százalékát.

Németország egymaga az 1600 milliárd eurós volumen több mint negyedéért felelt.

Ehhez képest szinte elhanyagolható a magyarországi 15 milliárd euró, jóllehet a GDP-hez viszonyítva ez is közel 10 százalékos részarányt jelent.

Pontosabb azonban a kép, ha az egyes országok építőipari beruházásainak volumenét az ország GDP-jével hasonlítjuk össze. Ebben a tekintetben már jobban látszik, hogy mely országokban prosperál igazán az építőipar. Az élen két északi ország, Norvégia és Finnország áll, a vizsgált évben mindkettőben meghaladta a GDP 14 százalékát az építőipari beruházások mértéke, akárcsak a harmadik helyen álló Romániában.

A lista másik végén utcahosszal lemaradva Görögország található, ahol a gazdaság méretéhez képest alig zajlanak építőipari fejlesztések, ebben szerepe lehet az ország továbbra is nagyon magas eladósodottságának. Írország utolsó előtti helye is meglepő lehet, de ez inkább a kiugró írországi GDP-nek köszönhető, ami viszont az ír statisztika sajátossága, miután az országban képtelenek szétválasztani a multinacionális vállalatok ottani tevékenységét a „valódi” gazdasági növekedéstől. A többi országban viszont Bulgária és Szlovénia kivételével már meghaladja a GDP 8 százalékát az építőipari beruházások értéke, sőt, a legtöbb országban ez 10 százaléknál is magasabb.

Magyarország ebben a tekintetben 9,7 százalékos értékével valamelyest le van maradva az uniós átlagtól, ráadásul azóta az építőipari beruházások volumene tovább csökkent és a következő évben sincs kilátás a növekedésre.

Mire számíthatunk Magyarországon?

Ahogy egy korábbi cikkünkben írtuk, az építőipari ágazat 2022-ben a költségoldali nyomás és a gyengülő kereslet miatt némi teret vesztett, és ez nem csak a lakáspiacot érintette. Mivel a kormánynak csökkentenie kellett az állami kiadásokat, több mint 2 milliárd forint értékű infrastrukturális projektet halasztott el. A folyamatban lévő fiskális és monetáris szigorítás és a hiányzó uniós források miatt az építőipari ágazat lassult. A rövid távú kilátások is romlanak, tekintve, hogy a szerződések volumene 2022 végére éves szinten 1,2%-kal csökkent.

Lázár János azonban nemrég a leállított beruházások kapcsán leszögezte, hogy az állami beruházások nem eshetnek egy bizonyos szint alá, mert annak negatív hatása lenne a komplett szektorra, aminek következtében az építőipari munkások tömegével vándorolnának külföldre. A hazai gyárépítések és ipari beruházások viszont megakadályozhatják ezt, így várhatóan az erőforrásokat a jövőben ide fogja koncentrálni a kormány. A kérdés, hogy ez elég lesz-e a mostani arányok szinten tartásához.

Címlapkép forrása: Getty Images