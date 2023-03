Zuhanás és teljes összeomlás? - Nem, de mi vár akkor a következő években a hazai építőiparra?

Egyre többen ismerik fel a terek és épületek tervezése kapcsán, hogy a minőségi kivitelezés és a versenyképes működés érdekében az új technológiák alkalmazása mára szinte megkerülhetetlen. A fenntarthatósági szempontok az építészetben is erőteljesen jelen vannak, egyre több épület létrejöttének alapvetése azok energiahatékony, gazdaságos működtetése. Ahogyan az a Portfolio ötödik alkalommal megrendezett Építőipar konferenciáján is elhangzott, az ágazat jövőjének érdekében át kell gondolni, hogy egy magánvállalat hogyan tud részt vállalni a műszaki oktatásban és azt is, hogy egy állami vállalat miként tudja az ágazat fenntarthatóságát segíteni.