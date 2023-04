Egy lépéssel közelebb vagyunk az energiahatékony, zöld és akadálymentesített épületekhez

Egy teljes magyar ingatlan-portfólió kapott zöld minősítést

Megszerezte a BREEAM nemzetközi zöldépület minősítést a Nhood által az elmúlt két évben kezelt teljes ingatlan-portfólió. Az épületminősítés mellett az összes általuk menedzselt kereskedelmi központ zöldfelületeit felmérették különböző környezetvédelmi kritériumok alapján, készítve egy ökológiai jelentést, amely a területek természetvédelmi állapotát és biológiai aktivitását mutatja be. Ezeknek megfelelően az általuk üzemeltetett helyszíneken az Auchan Magyarországgal együttműködve fejlesztik a zöld területeket az élővilág élettereinek támogatásával, például odúk és etetők kihelyezésével a különböző madárfajok számára.

A BREEAM az épületeket a környezetbarát működés szempontjából vizsgálja, és nemzetközi szinten is összehasonlíthatóvá teszi. A minősítés külön kategóriákban értékeli az új építésű, a felújított, és a már használatban lévő ingatlanokat. Megfelelt (Pass), jó (Good), nagyon jó (Very Good), kiváló (Excellent) és kiemelkedő (Outstanding) fokozatai vannak, annak megfelelően, hogy az épület hány százalékát teljesíti a brit Épületkutató Intézet által megadott fenntarthatósági kritériumoknak. A részletes elemzés többek között az energetika, a hulladékkezelés, a biodiverzitás, a zöld energia és a fenntartható közlekedés területét vizsgálja.

Akadálymentességi információk a Radnóti Színháztól

A Radnóti Színház 2023 év elején megszerezte az Access4you tanúsított helyszín minősítést, és részletes akadálymentességi információt biztosít a közönség számára. A megbízható információ abban segít a speciális igénnyel élőknek és hozzátartozóiknak, hogy meg tudják tervezni egy számukra ismeretlen helyszínre való eljutást. A színház 8 érintett csoport (kerekesszékes; idős, mozgásában korlátozott; vak; gyengénlátó; siket; nagyothalló; kognitív zavarral élő és babakocsival közlekedő emberek, illetve a segítő kutyával közlekedők) szempontjai alapján összeállított részletes akadálymentességi információkat közöl a weboldalán.

Az Access4you EU tanúsító védjegy az épített környezet akadálymentességéről ad megbízható információt a speciális igényű embereknek egy saját fejlesztésű, 8 érintett csoport szempontjai alapján kialakított 1000 kritériumon alapuló rendszer segítségével.

Bureau Veritas Magyarország az Acces4You védjegy tanúsító partnere 2023 márciusától

Az Access4you tanúsított helyszínek már a világ 23 országában találhatók és Magyarország mellett Csehországban és Romániában már akkreditált partnerhálózat segítségével dolgoznak. A minősítések minél szélesebb körű elterjedésében segíthet a Bureau Veritas-sal, a tesztelésre, ellenőrzésre és tanúsításra szakosodott francia nemzetközi céggel való új partnerség is. Az együttműködés keretében a Bureau Veritas Magyarország mostantól A4U szabvány szerinti tanúsítást fog végezi.

Nagy eredményeket ért el az energiafelhasználás terén a Pólus Center

A 2022-es év a Pólus számára pozitívan alakult, a ház látogatószáma 10%-kal, míg az áruház forgalma 25%-kal emelkedett az előző évhez képest, és ház bérbeadottsága 96% fölött áll jelenleg is. A bevásárlóközpontok versenyképességét többek között a korszerű energiastratégia is meghatározza. Az elmúlt öt évben végzett energiastratégiai korszerűsítéseknek köszönhetően a ház gázfogyasztása 53%-kal, míg az elektromos áram felhasználás 30%-kal csökkent 2022 végére - jelentette be a Pólus Center tulajdonosa, a CPI Property Group. A plázában az energetikai fejlesztések mellett új közösségi terek is létrejöttek az elmúlt években, például a Pólus Bizalomkönyvtára, egy coworking iroda, illetve a Chill Zone játékszoba.

